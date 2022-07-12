屯門新盤｜NOVO LAND第1A期戶型曝光！兩房佔近五成

一手市場焦點大型項目、新鴻基地產(016)屯門大型住宅項目NOVO LAND第1A期戶型分布曝光，標準單位實用面積234方呎起，特色單位實用面積213方呎起，主打兩房單位，涉403伙，佔全盤824伙的49%。

標準戶面積由 234方呎 起

新地代理總經理陳漢麟稱，該盤兩座住宅大樓命名為「Elverum」，戶型分布方面，涉及8種；開放式單位佔181伙，實用面積234至248方呎；一房開放式廚房共75伙，實用面積296至309方呎；兩房提供403伙，當中分為兩房開放式廚房，涉377伙，面積由411至475方呎；兩房開放式廚房連趟門，涉26伙，面積482及489方呎。

至於三房共128伙，當中分為三房開放式廚房，涉26伙，面積561方呎；三房一套開放式廚房，涉26伙，面積589及590方呎；三房一套開放式廚房連趟門，涉52伙，面積676及701方呎；三房一套，涉24伙，面積699方呎。另特色戶包括連平台花園及或連天台，佔37伙，面積由213至1,467方呎。

陳漢麟表示，項目售樓說明書將於兩日內上載，並同時開放示範單位，目標本周內開價，定價會參考屯門區新盤及同系元朗The YOHO Hub造價，強調會以市價開盤。