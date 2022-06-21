屯門新盤｜NOVO LAND第1A期最快下月登場 提供824伙

焦點新盤即將登場，新鴻基地產(016)屯門兆康大型住宅項目NOVO LAND第1A期預計下月推售，涉824伙。

新地副董事總經理雷霆表示，預計NOVO LAND第1A期最快下月獲批預售樓花同意書，屆時會隨即展開銷售程序。由項目駕車前往港鐵兆康站，車程僅需約2分55秒，需時與港鐵站上蓋屋苑分別不大，不過項目能提供一般屋苑無法媲美的廣闊戶外空間及設施，此優勢相當顯著。

他指，鑑於近期美國聯儲局加息議題，過往可見港息未必追隨其加息幅度及速度，而本地樓價在2015年至2018年的美國加息周期亦錄一定的升幅，近日一手市場不乏租客入市，因受惠於「波叔Plan」放寬按揭，容易置業；另近期外圍市場波動，但投資者的入市反映持有物業比持有其他投資工具更穩妥，而過去數周集團旗下項目及市場上其他新盤銷情理想，料下半年新盤銷情持續暢旺。

8 條巴士路線料下季投入服務

新地代理總經理陳漢麟指出，NOVO LAND坐擁交通優勢，運輸處已落實新增8條巴士路線，並預期於下季開始投入服務，當中2條路綫港鐵K54及城巴50M分別連接港鐵兆康站及屯門站，NOVO LAND住戶可盡享雙站優勢；其餘6條新增巴士路線，包括2條往返港島區的路線，將連繫中環、金鐘、灣仔北會展站、鰂魚涌及西灣河；2條往返九龍區的路線，將接連西九龍商貿區九龍站、尖沙咀、九龍灣及觀塘；以及2條往返新界區的路線，將連繫上水及葵芳。NOVO LAND住戶可乘搭現有龍運巴士A34及通宵巴士NA33通往屯赤隧道轉車站及香港國際機場。