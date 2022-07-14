屯門新盤｜NOVO LAND第1A期樓書出爐 面積213方呎起 最快下周開價

屯門區最大型私人住宅發展項目、新鴻基地產(016)旗下NOVO LAND第1A期經過一段時間宣傳推廣後，今日(14日)正式公布售樓說明書。新地副董事總經理雷霆表示，最快下周初公布首張價單，定價會參考同系同區御海灣及元朗The YOHO Hub近期的成交價，上述兩盤平均成交呎價約2萬元水平；但強調集團會繼續以貼市價推盤，相信市場同買家都可接受。

新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND整體布局及規劃精緻，第1A期面迎項目主入口欣寶路，座向北面的單位視野開揚廣闊，遠眺翠綠山巒，內園則迎向北歐度假式園林及泳池水景。

面積最大頂層戶連私人泳池

根據樓書顯示，NOVO LAND第1A期由Elverum第1座及Elverum第2座兩座31層高住宅大樓組成，提供824伙，涵蓋開放式至四房，單位實用面積由213至1,467方呎。全盤面積最細單位為Elverum第1座2樓H室，實用面積213方呎，開放式間隔，連26方呎平台，採開放式廚房設計，以趟門分隔客飯廳與平台。

至於面積最大單位則來自Elverum第2座35樓頂層A1室，實用面積1,467方呎，連836方呎平台及1,111方呎天台，屬四房雙套間隔，四間睡房與客廳同向西北，並連私人泳池。