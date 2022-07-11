屯門新盤｜NOVO LAND第1A期預告3日內上載樓書及開示位 管理費近4元

新鴻基地產(016)屯門大型住宅項目NOVO LAND第1A期即將登場，新地代理總經理陳漢麟表示，將於3日內上載售樓說明書及開放示範單位，有機會本周內公布首張價單，提供不少於165伙，戶型涵蓋開放式至三房。

陳漢麟指出，NOVO LAND為屯門歷來最大型私人住宅發展項目，配合近40萬方呎的園林連會所，致力為住戶打造健康生活，建立幸福的社區。集團特意為項目推出嶄新物業管家品牌「WeSpire」，細意打造「Smart Living Well」高科技生活概念，全面提倡健康智慧生活。

備有 18 個機械人 涉資逾 200 萬

WeSpire Living Limited副董事總經理朱啟明稱，項目備有18個機械人，屬本港運用最多數量機器人的屋苑，涵蓋7個類別，包括「Yummie餐點侍者」、「Handie送物能手」、「Smilie公關笑容大使」等，投資金額超過200萬元，而管理費為每方呎約3.98元。WeSpire更引入AI智能管家，提供大堂日常禮賓服務。

他續稱，NOVO LAND住戶專屬的手機應用程式「Live e-asy」，除提供基本服務及屋苑資訊外，亦提供實時會所設施使用狀況、預訂會所設施、點餐服務、共享家電服務、預約家居維修服務、社區玩樂資訊及交通班次等，更提供多個趣味資訊頻道，包括「Happy Share」生活共享平台、「Channel e-asy」生活化影片分享等。此外，「WeSpire」更開創「WePoint住戶獎勵計劃」，住戶於會所消費可賺取積分，換取會所優惠，多享多賞。而屋苑住宅大堂、穿梭升降機大堂、會所、戶外園林、地庫停車場及商場「NOVO Walk」已覆蓋5G無線網絡。

至於會所服務方面，將設有水耕農坊、提供單車共享服務、舉辦聖誕舞會、寵物嘉年華等活動、引入瑜伽、普拉提課，球類聯賽、小型馬拉松等運動節目，引駐博愛醫院中醫及針灸服務務，更設駐會所及「Live e-asy」線上頻道運動及健康顧問服務等。

NOVO LAND位於欣寶路8號，全盤由14座住宅大樓組成，涉4,585伙，戶型涵蓋開放式至四房；將分6期發展，第1A期提供824伙，預計關鍵日期為明年6月29日，樓花期約11個月。