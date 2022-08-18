屯門新盤｜NOVO LAND第1B期加推400伙 折實341萬起 周日次輪賣樓

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期昨日(17日)首輪開賣188伙，即日沽清180伙價單單位，發展商見市場反應熾熱，即晚加推400伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價341.8萬元起。

新價單折實平均呎價14,429元，與上張2號價單的14,198元，高1.6%，新地副董事總經理雷霆表示，撇除單位景觀及樓層因素，是次屬原價加推，留意到向隅客增多，故加快項目的推售步伐。同時落實次輪銷售安排，將於周日(21日)價單開賣383伙。

入場單位為 242 方呎開放式

新地代理總經理陳漢麟稱，第3號價單以定價計市值逾28億元，涵蓋24伙開放式、130伙一房、170伙兩房及76伙三房單位。單位折實售價由341.87萬至960.07萬元，折實呎價介乎13,039元至17,233元。最低售價單位為Bergen第1座5樓G室，實用面積242方呎，開放式間隔，折實售價約341.87萬元，折實呎價14,127元。

明晚 8 時截飛

至於次輪發售的383伙，市值逾26億元，包括24伙開放式、130伙一房、170伙兩房及59伙三房單位。當日維持分A組及B組開售，明日(19日)晚上8點截收認購登記，周六(20日)抽籤。

分層戶售 1285 萬創新高

另外，陳漢麟指，該盤今日連錄2伙招標成交，當中Bergen第2座22樓A1室，實用面積788方呎，成交價1,285萬元，創標準分層戶新高，呎價16,307元。另為Bergen第2座17樓A1 室，實用面積787方呎，以1,255.1萬元沽出，呎價15,948元。

NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，分6期發展，涉14座住宅大樓，提供4,585伙。項目自設約4.8萬方呎商場NOVO Walk，預計於2024年中啟用；住客會所連公用花園及遊樂地方總面積約40萬方呎的「NOVO Resorts」，配備88項設施。至於第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，單位實用面積由220至1,464方呎，涵蓋開放式至三房間隔，另設特色戶。預計入伙日期為2023年6月30日，樓花期長約11個月。