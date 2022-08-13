屯門新盤｜NOVO LAND第1B期加推80伙 折實最平342萬 周三首輪開賣

一手市況熾熱，新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1B期市場反應熱烈，截至今日(13日)中午，累計錄逾9,000個購樓意向登記，以首張價單160伙計，超額認購逾55倍。發展商亦加快銷售部署，隨即加推第2號價單，涉80伙，維持最高15%折扣優惠後，折實售價由342.04萬元起，折實平均呎價14,198元；同時落實首輪銷售安排，將於下周三(17日)開賣188伙，當中價單發售180伙，餘下8伙招標推售，招標單位全為三房一套加多用途房連洗手間間隔。

新價單折實平均呎價14,198元，較首張價單的13,998元，高1.4%。新地副董事總經理雷霆表示，撇除單位樓層及景觀因素，是次屬原價加推。他指，收票反應持續熱烈，除向隅客外，亦見不少新準買家入票，故再加推單位應市，又指項目將視乎首輪銷情考慮進一步部署，若反應持續熾熱，將不排除加快未來銷售步伐。他透露，集團將於下月推售兩個其他項目的全新期數。

入場單位253方呎開放式

新地代理總經理陳漢麟稱，第2號價單以定價計市值逾5.6億元，涵蓋5伙開放式、26伙一房、31伙兩房及18伙三房單位，實用面積介乎253至686方呎。單位售價由402.4萬至1,079.8萬元，呎價介乎15,226元至19,524元；折實售價由342.04萬至917.83萬元，折實呎價介乎12,942元至16,596元。

最低售價單位為Bergen第1座5樓F室，實用面積253方呎，開放式間隔，折實售價342.04萬元，折實呎價13,519元。

周一晚上8時截票

該盤下周三(17日)開賣188伙，當中價單發售180伙，以定價計市值約13億元，涵蓋10伙開放式、53伙一房、68伙兩房、43伙三房單位，以及6伙低層特色戶。當日共設兩個時段發售單位，A組買家須購入1個指定三房單位或2至4個指定單位；B組買家可購入1至2個單位，將於下周一(15日)晚上8時截票，下週二(16日)進行抽籤。

陳漢麟補充，項目至今累錄逾9,000個購樓意向登記，當中A組買家佔約15%至20%，相信未來兩日將接收更多票數。

NOVO LAND位處屯門欣寶路8號，第1B期由3座名為「Bergen」的住宅大樓組成，提供800伙，單位實用面積由220至1,464方呎，涵蓋開放式至三房間隔，另設特色戶。預計入伙日期為2023年6月30日，樓花期長約11個月。