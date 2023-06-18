屯門新盤｜NOVO LAND第2A期兩輪累沽可售單位逾90% 吸金逾23億

雷霆(左)形容NOVO LAND是近兩年「最受香港人歡迎的樓盤」是當之無愧；右為陳漢麟。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期昨日(17日)次輪開售223伙，新地副董事總經理雷霆指，次輪共售出約190伙。連同首輪銷售，第2A期開售迄今售出超過九成可售單位，套現逾23億元。至於整個NOVO LAND系列推售迄今不足11個月，累計售出超過2,618伙，他形容NOVO LAND是近兩年「最受香港人歡迎的樓盤」是當之無愧。

雷霆指出，中港自首季恢復通關後，本港經濟好轉，加上美息快將見頂，相信下半年經濟會繼續向好。