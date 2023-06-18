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2023-06-18 17:47:58

屯門新盤｜NOVO LAND第2A期兩輪累沽可售單位逾90% 吸金逾23億

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屯門新盤｜NOVO LAND第2A期兩輪累沽可售單位逾90% 吸金逾23億

雷霆(左)形容NOVO LAND是近兩年「最受香港人歡迎的樓盤」是當之無愧；右為陳漢麟。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND2A期昨日(17)次輪開售223伙，新地副董事總經理雷霆指，次輪共售出約190伙。連同首輪銷售，第2A期開售迄今售出超過九成可售單位，套現逾23億元。至於整個NOVO LAND系列推售迄今不足11個月，累計售出超過2,618伙，他形容NOVO LAND是近兩年「最受香港人歡迎的樓盤」是當之無愧。

雷霆指出，中港自首季恢復通關後，本港經濟好轉，加上美息快將見頂，相信下半年經濟會繼續向好。

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新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND2A期昨日於A組時段沽清實用面積約600方呎以上的三房，而B組時段亦沽清開放式、一及兩房梗廚戶型，現尚餘少量兩房開放式廚房及三房戶型，相信亦會很快被市場吸納。他透露，部署3個月後推出屬「今期樓王」Charlot1座，涉及410伙，而項目第3期則計劃明年推出應市。

NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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