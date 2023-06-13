屯門新盤｜NOVO LAND第2A期周六次輪推售223伙 折實價336萬起

首輪推售188伙即日沽清的新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期，今日(13日)公布次輪銷售安排，將於周六(17日)推售223伙，以最高15%折扣優惠計算，折實售價336.09萬元起，周四(15日)截票。

3個月後推出Charlot第1座

新地副董事總經理雷霆表示，項目「佳績延續，再度沽清」，次輪銷售單位折實平均呎價14,145元，另透露完成次輪銷售後，NOVO LAND下一輪大型銷售將於3個月後進行，屆時推售屬「第2A期樓王」的Charlot第1座，涉及410伙。

新地代理總經理陳漢麟稱，今批開售單位涵蓋13伙開放式、16伙一房、164伙兩房及30伙三房，以定價計市值超過16億元。223伙折實售價由336.09萬至946.81萬元，折實呎價介乎12,779元至16,580元。

入場單位是Arreso第5座5樓E室，實用面積238方呎，開放式間隔，折實售價336.09萬元，呎價14,121元。

陳漢麟指，該盤銷售當日設A組及B組兩個時段，每組買家只可購1伙一房；A1組買家須購1至4伙，當中最少購買1伙三房；A2組買家須購2至4伙；而剩餘單位會於A3組時段內出售；B組買家可購入1至4伙。