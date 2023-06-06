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2023-06-06 14:54:39

屯門新盤｜NOVO LAND第2A期周六首賣188伙 折實價334萬入場

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屯門新盤｜NOVO LAND第2A期周六首賣188伙 折實價334萬入場

NOVO LAND第2A期首輪銷售將於本周四(8日)截票，圖左為雷霆，右為陳漢麟。(陳奕釗攝)

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND2A期今日(6)公布首輪銷售安排，將於周六(10)推售188伙，以最高15%折扣優惠計算，折實售價334.73萬元起，周四(8)截票。

NOVO LAND第2A期迄今推出2張價單，合共279伙，首輪銷售僅推188伙、即近68%單位應市。新地代理總經理陳漢麟表示，周六發售單位折實售價由334.73萬至941.46萬元折實呎價介乎12,830元至14,775元；當中98伙折實售價低於600萬元。以定價計，今批單位市值超過12.8億元。

入場單位為Arreso53F室，實用面積245方呎，開放式間隔，折實售價334.73萬元，呎價13,662元。

屯門新盤｜NOVO LAND第2A期周六首賣188伙 折實價334萬入場

陳漢麟透露，截至昨日(5日)晚上，項目累收超過3,600票，超額認購約18倍。(陳奕釗攝)

暫錄逾3600 超額18

該盤銷售當日將分為A組及B組，A組再細分3節，其中A1須購買14伙，當中須包括1伙三房；而A2須購買24伙；B組須購買14伙。所有組別只可購買最多1伙一房單位。

陳漢麟透露，截至昨日(5)晚上，項目累收超過3,600票，超額認購約18倍，當中A組佔約20%，預計票數會繼續增長。

雷霆：歡迎政府考慮放寬首置按揭成數

對於財政司長陳茂波考慮放寬首置按揭成數，新地副董事總經理雷霆稱，對此非常歡迎，可以稱得上對首置者、尤其是年輕人的置業佳音，可以減輕上車負擔，期待當局盡快公布詳細資料。

屯門新盤｜NOVO LAND第2A期周六首賣188伙 折實價334萬入場

雷霆稱，放寬首置按揭成數對首置者、尤其是年輕人的置業佳音，可以減輕上車負擔。(陳奕釗攝)

NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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