屯門新盤｜NOVO LAND第2A期周六首賣188伙 折實價334萬入場

NOVO LAND第2A期迄今推出2張價單，合共279伙，首輪銷售僅推188伙、即近68%單位應市。新地代理總經理陳漢麟表示，周六發售單位折實售價由334.73萬至941.46萬元折實呎價介乎12,830元至14,775元；當中98伙折實售價低於600萬元。以定價計，今批單位市值超過12.8億元。

暫錄逾 3600 票 超額 18 倍

該盤銷售當日將分為A組及B組，A組再細分3節，其中A1須購買1至4伙，當中須包括1伙三房；而A2須購買2至4伙；B組須購買1至4伙。所有組別只可購買最多1伙一房單位。

陳漢麟透露，截至昨日(5日)晚上，項目累收超過3,600票，超額認購約18倍，當中A組佔約20%，預計票數會繼續增長。

雷霆：歡迎政府考慮放寬首置按揭成數

對於財政司長陳茂波考慮放寬首置按揭成數，新地副董事總經理雷霆稱，對此非常歡迎，可以稱得上對首置者、尤其是年輕人的置業佳音，可以減輕上車負擔，期待當局盡快公布詳細資料。