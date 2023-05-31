屯門新盤｜NOVO LAND第2A期錄3000人次參觀示範單位 最快周末加推應市

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期昨日(30日)首推186伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價334.73萬元起，折實平均呎價13,598元，示範單位已開放予公眾參觀，新地代理總經理陳漢麟表示，首日已錄約3,000人次參觀，估計今日人流將會更多，周末為高峰期，參觀人士中不乏年輕人及分支家庭，周五(6月2日)起收票，最快周末決定加推單位安排。

與 Indigo Living 合作推家具獎勵積分優惠

陳漢麟指出，項目與Indigo Living合作為開放式至三房單位提供家具獎勵積分優惠，買家可獲相關積分換取全屋基本傢俬；若買家不選擇相關優惠，則可獲1萬元折扣。當中開放式單位為3,000分、一房為3,300分、兩房為5,500分，而三房為7,000分，

Indigo Living業務發展總監莫麗賢表示，公司是次更引入全新設計的家居擺設，包括香薰、毛巾、杯、枱燈等，相信更能切合買家實際需要。