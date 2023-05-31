屯門新盤｜NOVO LAND第2A期錄3000人次參觀示範單位 最快周末加推應市

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期昨日(30日)首推186伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價334.73萬元起，折實平均呎價13,598元，示範單位已開放予公眾參觀，新地代理總經理陳漢麟表示，首日已錄約3,000人次參觀，估計今日人流將會更多，周末為高峰期，參觀人士中不乏年輕人及分支家庭，周五(6月2日)起收票，最快周末決定加推單位安排。
與Indigo Living合作推家具獎勵積分優惠
陳漢麟指出，項目與Indigo Living合作為開放式至三房單位提供家具獎勵積分優惠，買家可獲相關積分換取全屋基本傢俬；若買家不選擇相關優惠，則可獲1萬元折扣。當中開放式單位為3,000分、一房為3,300分、兩房為5,500分，而三房為7,000分，
Indigo Living業務發展總監莫麗賢表示，公司是次更引入全新設計的家居擺設，包括香薰、毛巾、杯、枱燈等，相信更能切合買家實際需要。
NOVO LAND第2A期首批186伙實用面積介乎245至705方呎，涵蓋19伙開放式、7伙一房、99伙兩房，以及61伙三房。價單定價由393.8萬至1,113.9萬元，呎價介乎14,943元至17,256元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由334.73萬至946.81萬元，折實呎價介乎12,701元至14,667元。以定價計，今批單位市值約14.4億元。
NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。