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2023-06-07 17:44:22

屯門新盤｜NOVO LAND第2A期首輪暫錄超額20倍 新地會會員享樓價折扣優惠

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屯門新盤｜NOVO LAND第2A期首輪暫錄超額20倍 新地會會員享樓價折扣優惠

新地會為配合NOVO LAND第2A期的銷售部署，特意提供尊享折扣優惠予有興趣置業的新地會會員。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND2A期昨天(6)落實周六(10)首輪推售188，以最高15%折扣優惠計算，折實售價334.73萬元起。新地代理總經理陳漢麟表示，項目累錄逾4,000個購樓意向登記，相當於超額認購逾20倍，預計數字將繼續攀升，明日(8)晚上8時正截收購樓意向登記，周五(9)進行抽籤，周六上午10時進行首輪推售，加推單位方面視乎銷情而定。

3A期料明年推出

陳漢麟稱，入票人士新客源佔逾六成，四成屬之前曾經認購其他期數的向隅客；而投資者佔約20%25%。至於項目第3A期上月獲批預售樓花同意書，陳漢麟透露，預計明年才會推出應市，今年主力推售第2A期。

新地會為配合NOVO LAND2A期的銷售部署，特意提供尊享折扣優惠予有興趣置業的新地會會員。新地會董事總經理謝文娟指，會員買家凡於指定價單所規定之期間內購買指定價單NOVO LAND2A期住宅物業，可享物業1%售價折扣優惠。

至於新地會會員只要在今年625日或之前成功遞交項目購樓意向登記，以及同時成為新地會「珍惜．愛家人」Facebook專頁的粉絲，便有機會獲得100 Point DollarGo Royal 100元餐飲現金券，名額1,000個，獎品總值高達20萬元。此外，本會更為新地會會員呈獻項目尊享的「新地會實時意見分享有賞」，會員只須透過設於項目展銷廳內的互動數碼裝置完成有關項目的簡單線上問卷並成功登記，即可換領價值1,800元的V city商場禮券，名額為10名。

NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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