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2023-06-11 17:40:40

屯門新盤｜NOVO LAND第2A期首輪沽清 原價加推162伙 最平336萬起

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屯門新盤｜NOVO LAND第2A期首輪沽清 原價加推162伙 最平336萬起

NOVO LAND第2A期加推162伙，折實平均呎價14,323元；圖左為雷霆，右為陳漢麟。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND2A期昨天(10)首輪推售188伙，成為6月首個開賣全新盤，結果順利「開紅盤」。新地副董事總經理雷霆表示，即日沽清全數單位，可謂「氣勢如虹」，延續項目過去大半年的佳績。有見向隅客眾多，故隨即加推第3號價單，涉及162伙，其中首度推出13伙連平台特色戶。維持最高15%折扣優惠，折實售價由336.09萬元起，折實平均呎價14,323元，突破1.4萬元水平。

若與首兩張價單折實平均呎價13,598元及13,888元相比，今批單位高出約5.3%3.1%。雷霆指，價錢略有不同由於涵蓋特色戶及高層單位，撇除相關因素後，今批單位仍屬原價加推。

今日繼續收票 最快周末次輪銷售

新地代理總經理陳漢麟稱，今批162伙實用面積介乎222至705方呎，涵蓋13伙開放式、16伙一房、118伙兩房，以及15伙三房，單位售價由395.4萬至1,080.1萬元，呎價介乎15,094元至19,507元。以定價計，市值超過11億元。

屯門新盤｜NOVO LAND第2A期首輪沽清 原價加推162伙 最平336萬起

NOVO LAND第2A期昨天(10日)首輪推售188伙即日沽清。

至於單位折實售價由336.09萬至918.08萬元，折實呎價介乎12,830元至16,580元。入場單位是Arreso55E室，實用面積238方呎，開放式間隔，折實售價336.09萬元，呎價14,121元。陳漢麟續稱，項目今天(11)將繼續收票，日內公布銷售安排，最快於本周末進行次輪銷售，

The YOHO HubC期或緊接推出

NOVO LAND2A期昨日首輪銷售方面，陳漢麟表示，A組銷情熱烈，三房單位迅速沽清。昨日銷售共錄兩組大手客，其中一組購入3伙，包括1伙一房及2伙開放式單位，涉資超過1,130萬元；另一組購入2伙兩房單位，斥資超過1,270萬元。

被問及新地未來推盤部署，雷霆透露，集團旗下元朗The YOHO HubC期有機會緊接NOVO LAND於第三季推出，另天水圍天榮站項目及啟德天璽．海亦計劃第三季內應市。

屯門新盤｜NOVO LAND第2A期首輪沽清 原價加推162伙 最平336萬起

雷霆(左)透露，新地旗下元朗The YOHO Hub第C期有機會緊接NOVO LAND於第三季推出。

NOVO LAND第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso第3座、Arreso第5座及Charlot第1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎216至1,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位，預計關鍵日期為2024年5月16日。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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