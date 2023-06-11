屯門新盤｜NOVO LAND第2A期首輪沽清 原價加推162伙 最平336萬起

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2A期昨天(10日)首輪推售188伙，成為6月首個開賣全新盤，結果順利「開紅盤」。新地副董事總經理雷霆表示，即日沽清全數單位，可謂「氣勢如虹」，延續項目過去大半年的佳績。有見向隅客眾多，故隨即加推第3號價單，涉及162伙，其中首度推出13伙連平台特色戶。維持最高15%折扣優惠，折實售價由336.09萬元起，折實平均呎價14,323元，突破1.4萬元水平。

若與首兩張價單折實平均呎價13,598元及13,888元相比，今批單位高出約5.3%及3.1%。雷霆指，價錢略有不同由於涵蓋特色戶及高層單位，撇除相關因素後，今批單位仍屬原價加推。

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新地代理總經理陳漢麟稱，今批162伙實用面積介乎222至705方呎，涵蓋13伙開放式、16伙一房、118伙兩房，以及15伙三房，單位售價由395.4萬至1,080.1萬元，呎價介乎15,094元至19,507元。以定價計，市值超過11億元。