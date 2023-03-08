屯門新盤｜NOVO LAND第2B期今次輪賣171伙 幾近沽清

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期今日(8日)下午4時進行次輪銷售171伙，共設A及B組兩個時段發售單位。項目次輪累計接獲9,957個購樓意向登記，當中包括192張代理入票，超額認購約57倍。市場消息指，即日有164伙獲認購，一房及兩房單位率先沽清。據了解，當中有大手客斥資近1,300萬元連購2伙。
據記者現場所見，超過百組買家排隊等待揀樓，人龍延伸至SKY 100票務大堂，場面熱鬧。
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陳永傑：投資者入市比例升至兩成
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率達80%至90%，較上輪銷售更為踴躍。NOVO LAND受惠財案寬減印花稅及市場剛性需求強勁，配合香港經濟復常加快，兩輪銷售皆能順利沽清；受惠項目完善交通配套及北都會概念，相信該區於通關後可吸引大灣區中港商人及內地專才進駐，刺激區內租賃市場。NOVO LAND投資者入市比例亦見提升至兩成，料項目租金回報可高見3厘。
陳永傑指，3月份一手市場百花齊放，中小型單位以至豪宅新盤齊推售，於競爭下發展商開售克制，買家受惠，亦將疫情累積3年的購買力爆發，料截至今日一手成交宗數可逾800宗，全月有機會衝破3,000宗一手成交，創6年半新高。
NOVO LAND第2B期今日發售的171伙，價單定價由497.9萬元起，呎價由15,569元起；扣除最高15%折扣優惠後，單位折實價由423.22萬元起，折實呎價則由13,234元起。
入場單位為Arreso第1B座3樓J室，實用面積300方呎，一房間隔，折實售價423.22萬元，折實呎價14,107元。
NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。