屯門新盤｜NOVO LAND第2B期加推189伙 折實價429萬起 周日開賣

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期昨日(8日)進行次輪銷售171伙，即日有164伙獲認購，幾近沽清。發展商昨晚旋即加推第5號價單，涉189伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由429.34萬元起，折實平均呎價14,170元；並落實將於本周日(12日)發售189伙。
新加推的第5號價單，實用面積介乎282至678方呎。價單定價由505.1萬至1,115.5萬元，呎價介乎15,854元至18,698元；折實售價則由429.34萬至948.18萬元，折實呎價13,476元至15,893元。
最低售價單位為Arreso第2座6樓G室，實用面積298方呎，一房間隔，折實售價429.34萬元，呎價14,408元。最低呎價為Arreso第2座15樓A2室，實用面積678方呎，三房一套房間隔，折實售價913.67萬元，呎價13,476元。
計及上周六(4日)NOVO LAND第2B期首輪銷售沽清352伙，即5日共售出516伙。相當於全盤總數729伙近71%。
NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。