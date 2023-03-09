屯門新盤｜NOVO LAND第2B期加推189伙 折實價429萬起 周日開賣

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期昨日(8日)進行次輪銷售171伙，即日有164伙獲認購，幾近沽清。發展商昨晚旋即加推第5號價單，涉189伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由429.34萬元起，折實平均呎價14,170元；並落實將於本周日(12日)發售189伙。

新加推的第5號價單，實用面積介乎282至678方呎。價單定價由505.1萬至1,115.5萬元，呎價介乎15,854元至18,698元；折實售價則由429.34萬至948.18萬元，折實呎價13,476元至15,893元。