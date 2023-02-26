屯門新盤｜NOVO LAND第2B期原價加推103伙 折實最平429萬

本月市場焦點新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期自公布首張價單及開放示範單位予公眾參觀後，市場反應熱烈，發展商乘勢於昨日(25日)先原價加推第2號價單，涉及103伙，實用面積由305至463方呎，包括22伙一房及81伙兩房，當中包括首度推出的兩房梗廚單位。以最高折扣15%計算，單位折實售價由426.87萬至645.06萬元，折實呎價介乎13,304元至14,823元，折實平均呎價13,838元。 今再原價加推 103 伙 折實平均呎價撲 1.4 萬 新地再於今日(26日)原價加推第3號價單，涉及103伙，實用面積由306至449方呎，包括34伙一房及69伙兩房。以最高折扣15%計算，單位折實售價由429.42萬至629.17萬元，折實呎價介乎13,174元至14,530元，折實平均呎價13,988元。入場單位為Arreso第1B座3樓D室，以及Arreso第1B座3樓E室，實用面積同為306方呎，一房間隔，折實售價均為429.42萬元，折實呎價14,033元。

新地副董事總經理雷霆表示，項目首個周末參觀人流絡繹不絕，市場反應火熱，故周末兩日合共加推206伙，連同首張價單，合共推出352伙，折實平均呎價為13,616元，撇除樓層、單位坐向等因素，均屬原價加推。他直言，NOVO LAND屬屯門區過去二十年以來最大型私人發展項目，加上生活、康樂配套十足，形容今期推出的單位「性價比十足」，能夠成功購入的買家是非常幸運。 暫收 5000 票 超額認購 13 倍 新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2B期推出的352伙，包括61伙一房、249伙兩房及42伙三房，以折實價計，平均呎價13,616元，而所有單位皆受惠於新首置稅措施。以售價計，352伙市值超過25億元。 陳漢麟續稱，截至今日下午4時，項目已錄得逾5,000票，以推出單位數目計，超額認購約13倍，他料未來數天入票數字將會有更大進展。