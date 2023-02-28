屯門新盤｜NOVO LAND第2B期周六首輪銷售 盡推全數352伙 折實價425萬入場

新界全新盤落實開賣！由新鴻基地產(016)發展的屯門NOVO LAND第2B期今日(28日)公布首輪銷售安排，新地副董事總經理雷霆表示，將於本周六(3月4日)展開首輪發售，盡推現有3張價單合共352伙，折實平均呎價13,616元，形容定價是「無敵性價比，住得更健康」。
周六發售的352伙，包括61伙一房、249伙兩房及42伙三房。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由425.51萬至947.32萬元，折實呎價介乎12,780元至14,823元。
分為A組及B組進行揀樓
新地代理總經理陳漢麟稱，該盤截至周一(27日)晚上，已錄得逾7,000票，超額認購逾18倍，將於周四(3月2日)晚上8時截票。至於周六銷售安排，將分為A組及B組進行揀樓。
A組提供84伙可供選購，並細分為A1、A2及A3組，最優先的A1組可認購1伙至4伙，須購入1伙三房單位；其次為A2組必須認購2伙至4伙；餘下單位將納入A3組，最少須認購2伙至4伙或購入1伙三房單位。至於B組可認購1伙至4伙，惟最多只可購買1伙一房單位。
明日(3月1日)本港將解除口罩令，陳漢麟表示，項目首輪發售當日，售樓處的職員仍會繼續佩戴口罩，而所有買家及代理可自行決定會否於售樓處佩戴口罩。
雷霆認為，本港全面復常，經濟復甦，帶動樓市氣氛，一手及二手交投活躍，樓價指數急速彈升，加上財政預算案下調首置印花稅，剛需盤明顯受惠，而NOVO LAND第2B期首輪發售單位全數折實價低於1,008萬元，可受惠新印花稅措施，故對樓盤首輪銷情有信心。
NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。