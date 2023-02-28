屯門新盤｜NOVO LAND第2B期周六首輪銷售 盡推全數352伙 折實價425萬入場

新界全新盤落實開賣！由新鴻基地產(016)發展的屯門NOVO LAND第2B期今日(28日)公布首輪銷售安排，新地副董事總經理雷霆表示，將於本周六(3月4日)展開首輪發售，盡推現有3張價單合共352伙，折實平均呎價13,616元，形容定價是「無敵性價比，住得更健康」。

周六發售的352伙，包括61伙一房、249伙兩房及42伙三房。扣除最高15%折扣後，單位折實售價由425.51萬至947.32萬元，折實呎價介乎12,780元至14,823元。