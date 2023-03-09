屯門新盤｜NOVO LAND第2B期周日賣189伙 六成單位折實價600萬以下

新地代理總經理陳漢麟稱，周日發售的189伙，包括52伙一房、116伙兩房及21伙三房，實用面積介乎282至678方呎。價單定價由505.1萬至1,115.5萬元，呎價介乎15,854元至18,698元；折實售價則由429.34萬至948.18萬元，折實呎價13,476元至15,893元，折實平均呎價14,170元。第三輪銷售今日(9日)起收票，將於周六(11日)中午1時截票，銷售當日將分為A組及B組發售。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期已完成兩輪銷售，新地副董事總經理雷霆表示，項目累沽逾500伙，套現超過30億元，並於昨日(8日)次輪銷售後原價加推第5號價單，涉189伙，落實本周日(12日)開售，料可掀起新一輪搶購熱潮。

陳漢麟補充，今批有112伙或約60%單位折實售價低於600萬元，較次輪銷售多，相信屆時銷售氣氛更熱烈。最低售價單位為Arreso第2座6樓G室，實用面積298方呎，一房間隔，折實售價429.34萬元，呎價14,408元。最低呎價為Arreso第2座15樓A2室，實用面積678方呎，三房一套房間隔，折實售價913.67萬元，呎價13,476元。

NOVO 第 2A 期及 University Hill 下月或雙盤齊發

被問及NOVO LAND第2A期會否緊接第2B期推出，雷霆稱，第2A期的售樓說明書接近完成，示範單位亦加快搭建中；另集團大埔白石角University Hill亦在籌備中，形容兩個項目正在「分秒必爭」，有機會於下月「雙盤齊發」。