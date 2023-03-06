屯門新盤｜NOVO LAND第2B期夥利嘉閣推置業優惠 送跨境直通巴士車票

他指，會視乎銷情決定加推及第三輪銷售安排，有機會周日展開新一輪銷售。利嘉閣地產為配合NOVO LAND第2B期銷售部署，特別推出優惠，由周三至本月31日，首10名經利嘉閣地產購入項目的買家，可獲贈「永東跨境直通巴士車票」，優惠總值36,000元。

廖偉強：料 3 月可錄 1800 宗一手成交

利嘉閣地產總裁廖偉強稱，近日政府撤銷口罩令，象徵本港已全面復常，各行各業的生意穩步向上，而樓市買家的憂慮亦盡散，預期3月份一手交投將錄得1,600至1,800宗水平。他續稱，事實上過去兩個月「聰明」資金已經先知先覺，高端物業交投大旺；帶動中細價樓交投亦變得活躍；加上早前公布的財政預算案，建議調低從價印花稅，進一步利好中細價樓市場。

NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。

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