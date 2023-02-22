屯門新盤｜NOVO LAND第2B期提供家具優惠

可因應需要以積分升級預設家具

發展商為購買今期項目首張價單內所列明之一房、兩房及三房單位的買家，提供10,000元折扣或Indigo家具獎勵積分。Indigo Living業務發展總監莫麗賢指，「TRIBE by Indigo」今期的開放式至三房單位提供家具優惠，買家可以以家具獎勵積分換取全屋基本家具，可選擇該單位戶型所預設的系列，或自由選擇配搭心儀的系列家具；亦可因應需要，以積分升級預設家具，剩餘積分則可換取門市購物券，以換取傢俬或擺設。據了解，一房單位有3,300積分，兩房單位有5,500積分，三房則有7,000積分。

NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。

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