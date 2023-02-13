屯門新盤｜NOVO LAND第2B期擬周內開價 考慮為第1期向隅客提供優惠

市場焦點全新盤之一、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期，新地代理總經理陳漢麟表示，項目籌備工作已進入最後階段，今個星期內將會上載售樓說明書及開放示範單位，最快於本周公布首張價單。他稱，第2期的銷售將會優化付款方法，亦考慮向第1期的向隅客提供優惠。

陳漢麟指，NOVO LAND為全港首個住宅發展項目同時榮獲3項國際級健康認證，包括《WELL健康社區標準™》、《WELL健康建築標準™》Version 2預認證及Fitwel健康建築「二星級」認證，充分展現項目健康建築設計方面的成就。