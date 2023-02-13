屯門新盤｜NOVO LAND第2B期擬周內開價 考慮為第1期向隅客提供優惠

市場焦點全新盤之一、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期，新地代理總經理陳漢麟表示，項目籌備工作已進入最後階段，今個星期內將會上載售樓說明書及開放示範單位，最快於本周公布首張價單。他稱，第2期的銷售將會優化付款方法，亦考慮向第1期的向隅客提供優惠。
陳漢麟指，NOVO LAND為全港首個住宅發展項目同時榮獲3項國際級健康認證，包括《WELL健康社區標準™》、《WELL健康建築標準™》Version 2預認證及Fitwel健康建築「二星級」認證，充分展現項目健康建築設計方面的成就。
11個主要範疇表現達相關標準
新地代理工程管理部策劃總監伍則堅說，NOVO LAND整個發展項目及社區榮獲《WELL健康社區標準™》預認證，展示項目無論於空氣、水質、營養、光線、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神、社區及創新等11個影響身心健康的主要範疇中，表現皆達到相關標準。已申請的評估以金級為目標，締造健康舒適環境，細心照料住戶健康。《WELL健康社區標準™》乃從《WELL健康建築標準™》基礎上推出，以區內住戶的身心健康及福祉而制定的標準。
NOVO LAND第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。