屯門新盤｜NOVO LAND第2B期料截收萬票 夥中原推置業優惠 總值3.6萬

由周六至3月31日，經中原地產購入NOVO LAND 2B期的首10名買家，可獲贈6個月屯門至紅磡「全月通加強版」月票一張，優惠總值3.6萬元。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期將於周六(4日)展開首輪發售，盡推現有3張價單合共352伙，扣除最高15%折扣後，單位折實售價由425.51萬至947.32萬元，折實呎價介乎12,780元至14,823元，折實平均呎價13,616元。新地代理總經理陳漢麟表示，項目截至昨日(2月28日)累收逾8,000票，超額認購逾21倍，當中屬A組、即三房及大手客組別佔約20%。項目將於明日(2日)晚上8時截票，有信心最後可截收1萬票。

中原地產為配合發展商的銷售，特意推出置業優惠回饋買家。中原地產屯門、天水圍、元朗、深井及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩表示，由周六至3月31日，經中原地產購入NOVO LAND 2B期的首10名買家，可獲贈6個月屯門至紅磡「全月通加強版」月票一張，優惠總值3.6萬元，優惠先到先得。