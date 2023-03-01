屯門新盤｜NOVO LAND第2B期料截收萬票 夥中原推置業優惠 總值3.6萬

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期將於周六(4日)展開首輪發售，盡推現有3張價單合共352伙，扣除最高15%折扣後，單位折實售價由425.51萬至947.32萬元，折實呎價介乎12,780元至14,823元，折實平均呎價13,616元。新地代理總經理陳漢麟表示，項目截至昨日(2月28日)累收逾8,000票，超額認購逾21倍，當中屬A組、即三房及大手客組別佔約20%。項目將於明日(2日)晚上8時截票，有信心最後可截收1萬票。
中原地產為配合發展商的銷售，特意推出置業優惠回饋買家。中原地產屯門、天水圍、元朗、深井及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩表示，由周六至3月31日，經中原地產購入NOVO LAND 2B期的首10名買家，可獲贈6個月屯門至紅磡「全月通加強版」月票一張，優惠總值3.6萬元，優惠先到先得。
陳永傑：料首輪銷售可「一Q清枱」
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日(1日)起撤銷口罩令，意味香港於疫情後復常又跨進一大步，自去年12月下旬逐步取消防疫措施，繼而恢復與內地通關等利好因素，市民憧憬經濟復甦步伐加快，帶動了物業市場交投，再加上新一年度財政預算案寬減1,008萬元以下物業印花稅，直接刺激中小型物業成交。他稱，2月份一手成交逾850宗，較1月升七成，物業市場更呈現價量齊升現象，中原城市領先指數CCL上周單升逾2%，指數已從低位反彈逾4%。陳永傑相信，受惠於口罩令的撤銷，香港將全面復甦，NOVO LAND 2B期星期六首輪推售的所有單位均可受惠於物業印花稅寬減措施，開售將帶動整體市場氣氛，料可「一Q清枱」，料3月份一手成交可達2,000宗，創7個月新高。
NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。