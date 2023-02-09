屯門新盤｜NOVO LAND第2B期最快下周開價 將設4個示範單位

雷霆指，NOVO LAND項目坐擁雙循環線及雙站優勢，交通優勢方面與鐵路站上蓋可謂分別不大。據實地測試，由項目前往深圳灣口岸車程需時約15分18秒，而屋苑將來亦提供過境穿梭巴士往返，故住客可享有北部都會區及大灣區優勢，形容是「通達四方」。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期繼續展開軟銷，新地副董事總經理雷霆表示，項目已「萬事俱備，如箭在弦」，將於下周上載樓書、開放示範單位，以及公布首張價單，好大機會本月底開售。

對於2月份市況，雷霆稱，最近新盤供應主要集中在2、3個地區，相信其他發展商會有序地推盤，相信具有優質生活、交通配套等的新盤可吸引買家。此外，中港全面通關後，經濟亦陸續復甦，二手樓價已有顯著升幅，一手成交亦轉趨活躍，尤其豪宅交投亦見增多，對後市有信心。

NOVO LAND第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。