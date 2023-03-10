屯門新盤｜NOVO LAND第2B期第三輪銷售暫錄超購逾41倍 明日截票

今批189伙包括52伙一房、116伙兩房及21伙三房，實用面積介乎282至678方呎。價單定價由505.1萬至1,115.5萬元，呎價介乎15,854元至18,698元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價則由429.34萬至948.18萬元，折實呎價13,476元至15,893元，折實平均呎價14,170元。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期將於周日(12日)進行第三輪銷售189伙，截至今日(10日)下午6時，已錄得逾8,000票，超額認購逾41倍；明日(11日)下午1時截票。

112 伙折實價低於 600 萬元

新地指，今批有112伙或約60%單位折實售價低於600萬元。最低售價單位為Arreso第2座6樓G室，實用面積298方呎，一房間隔，折實售價429.34萬元，呎價14,408元。最低呎價為Arreso第2座15樓A2室，實用面積678方呎，三房一套房間隔，折實售價913.67萬元，呎價13,476元。

NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，分6期發展，其中第2B期由兩座住宅大樓組成，提供729伙，採V型布局設計，位處整個發展項目的單邊。單位戶型涵蓋一房至四房，當中一房及兩房佔全盤近九成。項目預計關鍵日期為2024年5月17日，樓花期長約15個月。

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