屯門新盤｜NOVO LAND第2B期第三輪開賣189伙 一房及兩房已沽清

項目昨日(11日)下午1時截票，經核數共接獲9,703票，當中包括180票為代理入票，超額認購逾50倍。今批189伙包括52伙一房、116伙兩房及21伙三房，實用面積介乎282至678方呎。價單定價由505.1萬至1,115.5萬元，呎價介乎15,854元至18,698元。扣除最高15%折扣優惠後，折實售價則由429.34萬至948.18萬元，折實呎價13,476元至15,893元，折實平均呎價14,170元。

市場消息指，截至下午約1時30分，項目約172伙已獲認購，佔今輪可推售單位逾九成，當中一房及兩房已售罄。

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期今日(12日)進行第三輪銷售189伙，據現場所見，已有大批準買家於早上9時多到達項目售樓處現場排隊等候揀樓，人龍更延伸排至地下停車場，場面熱鬧。

陳永傑：出席率達八成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率達八成，客戶當中八成為首兩輪向隅客，而年輕上車客戶亦達七成。他稱，3月截至昨日一手成交宗數逾900宗，今日過後本月一手宗數將超越1,000宗，首11天已超越上月整月成交量，證明只要發展商開價克制，項目以剛需單位為主，銷情具保證。

陳永傑指，昨日美國傳言加息或減至0.25厘，相信有助本月的一手銷情。3月新盤百花齊放，中小型及豪宅供應皆有，估計全月一手成交可達3,000宗，創6年半新高。