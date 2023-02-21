屯門新盤｜NOVO LAND第2B期首推146伙 「北都歡騰價」折實425.51萬元起

市場焦點新界區上車全新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期今日(21日)公布首張價單，涉146伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價425.51萬元起，折實平均呎價13,288元。

翻查資料，項目第1B期去年8月推出首批160伙折實平均呎價13,998元，相比之下，今期則低約5%；而第1A期去年7月推出首批165伙折實平均呎價13,188元，今期則高約0.8%。 今批單位包括5伙一房、99伙兩房及42伙三房，實用面積介乎305至703方呎。價單售價由500.6萬至1,114.5萬元，呎價介乎15,035元至16,702元。扣除最高15%折扣後，折實售價由425.51萬至947.32萬 元，折實呎價介乎12,780元至14,196元。以定價計，今批146伙市值約11.78億元。

46 伙兩房折實價低於 600 萬元 新地代理總經理陳漢麟稱，入場單位為Arreso第1B座3樓H室，實用面積305方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價425.51萬元，折實呎價13,951元。最低呎價單位為Arreso第1A座3樓D室，實用面積453方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價578.93萬元，折實呎價12,780元。他續稱，99伙兩房單位中，有46伙折實售價低於600萬元。