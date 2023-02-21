屯門新盤｜NOVO LAND第2B期首推146伙 「北都歡騰價」折實425.51萬元起

市場焦點新界區上車全新盤、新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期今日(21日)公布首張價單，涉146伙，提供最高15%折扣優惠後，折實售價425.51萬元起，折實平均呎價13,288元。
翻查資料，項目第1B期去年8月推出首批160伙折實平均呎價13,998元，相比之下，今期則低約5%；而第1A期去年7月推出首批165伙折實平均呎價13,188元，今期則高約0.8%。
今批單位包括5伙一房、99伙兩房及42伙三房，實用面積介乎305至703方呎。價單售價由500.6萬至1,114.5萬元，呎價介乎15,035元至16,702元。扣除最高15%折扣後，折實售價由425.51萬至947.32萬 元，折實呎價介乎12,780元至14,196元。以定價計，今批146伙市值約11.78億元。
46伙兩房折實價低於600萬元
新地代理總經理陳漢麟稱，入場單位為Arreso第1B座3樓H室，實用面積305方呎，一房開放式廚房間隔，折實售價425.51萬元，折實呎價13,951元。最低呎價單位為Arreso第1A座3樓D室，實用面積453方呎，兩房開放式廚房間隔，折實售價578.93萬元，折實呎價12,780元。他續稱，99伙兩房單位中，有46伙折實售價低於600萬元。
雷霆：今批單位屬「北都歡騰價」
新地副董事總經理雷霆形容今期首批單位屬「北都歡騰價」，項目往返深圳灣非常方便，盡攬未來北部都會區的發展優勢；全面通關後，本港經濟逐漸復甦，一手及二手市場表現活躍，除剛需外，「聰明錢」亦流入豪宅物業，皆反映睇好後市表現，各層面對後市信心均見恢復。
首設「置稱心」按揭利息保障
項目第1期為開放式單位提供的「漸進式付款計劃」，今期於一房單位亦有提供；另第1期向隅客成功買入今期單位，將可獲1,000元至5,000元的現金回贈。此外，今期首設「置稱心」按揭利息保障，保障期為銀行按揭貸款首3年，保障期間，基於貸款實際本金餘額，如銀按揭供款的實際利息金額高於以指定利率計算的利息金額，買方可以獲得當中利息差額作為利息補貼。上述「指定利率」相等於銀行按揭貸款的第一期供款的適用利率或年利率3.375厘，以較高者為準。總利息補貼上限為樓價1%。