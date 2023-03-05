屯門新盤｜NOVO LAND第2B期首輪售罄即加推 周三開賣171伙 折實最平423萬

新地副董事總經理雷霆形容項目昨日銷售情況是「盛況空前，人潮洶湧」，352伙共套現逾20億元。由於現場向隅客眾多，故馬上加推新一批單位，而今批單位撇除樓層及特色戶等因素後，仍屬原價加推。同時落實於本周三(8日)展開次輪銷售171伙，明日(6日)晚上8時截票。

新盤銷情報捷，發展商隨即乘勢加推單位應市。新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期昨日(4日)首輪銷售352伙，即日全數沽清，隨即原價加推第4號價單，涉180伙，並首度推出5伙花園特色戶；維持最高15%折扣優惠，折實售價由423.22萬元起，折實平均呎價為14,098元。

新地代理總經理陳漢麟指，項目首輪推售銷情理想，買家出席率高，整體售樓流程順暢，每個時段皆人頭湧湧；昨日共錄得8組大手買家，均分別購入2伙，最大手成交為購入1伙三房及1伙一房單位，涉資超過1,400萬元。

入場單位為 300 方呎一房

NOVO LAND第2B期新加推的180伙，實用面積介乎277至678方呎，包括53伙一房、108伙兩房及19伙三房；同時首次推出5伙花園層單位。價單定價由497.9萬元至1,101.9萬元，呎價介乎15,569元至18,744元；扣除最高15%折扣優惠後，單位折實價由423.22萬元至936.62萬元，折實呎價介乎13,234元至15,932元。

入場單位為Arreso第1B座3樓J室，實用面積300方呎，一房間隔，折實售價423.22萬元，折實呎價14,107元；呎價最低則為Arreso第2座3樓A2室，實用面積678方呎，三房間隔，折實售價897.26萬元，折實呎價13,234元。