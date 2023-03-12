屯門新盤｜NOVO LAND開賣不足8個月速沽2238伙 吸金逾137億

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期今日(12日)進行第三輪銷售189伙，新地副董事總經理雷霆表示，項目愈賣愈旺，萬人空巷，全城搶購，9日內三輪銷售已沽出逾690伙，套現超過40億元。 NOVO LAND自去年7月底起開售第1A期，計及第1B及2B期，迄今不足8個月已經累售超過2,200伙，總金額逾137億元。雷霆直言，NOVO LAND為「最受港人歡迎的樓盤」亦絕不為過。

大手客斥逾 1600 萬買 2 伙 新地代理總經理陳漢麟指，NOVO LAND第2B期第三輪推售銷情理想，所有單位接近售罄；今日共有2組大手買家，均分別購入2伙，一組客人購入1伙一房及1伙兩房，斥資超過1,000萬元；最大手成交為購入1伙三房及1伙兩房，斥資超過1,600萬元，為3輪銷售以來最大手買家。他續指，第三輪推售不乏年輕客、家庭客及向隅客，氣氛非常熱烈，今期銷售完成後，將會進行2A期的銷售部署。 雷霆透露，同系大埔白石角University Hill銷售部署分秒必爭，與NOVO LAND第2A期均有機會於本月同步推售。 NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，屬屯門區約20年以來最大型私人發展項目，分6期發展，涉及14座住宅大樓，合共提供4,585伙。 即睇屯門新盤NOVO LAND第2B期最新資訊 (House730)

雷霆(左)透露，同系大埔白石角University Hill與NOVO LAND第2A期均有機會於本月同步推售；右為陳漢麟攝。(鍾式明攝)