屯門新盤｜NOVO LAND開賣不足8個月速沽2238伙 吸金逾137億

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期今日(12日)進行第三輪銷售189伙，新地副董事總經理雷霆表示，項目愈賣愈旺，萬人空巷，全城搶購，9日內三輪銷售已沽出逾690伙，套現超過40億元。
NOVO LAND自去年7月底起開售第1A期，計及第1B及2B期，迄今不足8個月已經累售超過2,200伙，總金額逾137億元。雷霆直言，NOVO LAND為「最受港人歡迎的樓盤」亦絕不為過。
大手客斥逾1600萬買2伙
新地代理總經理陳漢麟指，NOVO LAND第2B期第三輪推售銷情理想，所有單位接近售罄；今日共有2組大手買家，均分別購入2伙，一組客人購入1伙一房及1伙兩房，斥資超過1,000萬元；最大手成交為購入1伙三房及1伙兩房，斥資超過1,600萬元，為3輪銷售以來最大手買家。他續指，第三輪推售不乏年輕客、家庭客及向隅客，氣氛非常熱烈，今期銷售完成後，將會進行2A期的銷售部署。
雷霆透露，同系大埔白石角University Hill銷售部署分秒必爭，與NOVO LAND第2A期均有機會於本月同步推售。
NOVO LAND位於屯門欣寶路8號，屬屯門區約20年以來最大型私人發展項目，分6期發展，涉及14座住宅大樓，合共提供4,585伙。
帝景園連沽2伙 涉資2.38億
另外，新地旗下中半山帝景園第2座及第3座一向作長綫收租，雷霆表示，自通關後豪宅市場活躍，收到不少客人查詢有意購入帝景園的第2座單位，故早前限量推售8伙該座單位，過去兩天分別沽出2伙，涉資約2.38億元，當中24樓A室呎售55,300元，而26樓A室呎售56,000元，造價理想。他預期，集團今年的賣樓收益，將較去年錄得明顯升幅。