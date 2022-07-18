屯門新盤｜NOVO LAND面積248方呎開放式示位 寸寸實用

新鴻基地產(016)旗下屯門區最大型私人住宅發展項目NOVO LAND，第1A期最快下周初公布首張價單，並隨即開放示範單位予公眾參觀。該盤備有5個示範單位，當中包括開放式戶型，以Elverum 2座18樓K室為藍本搭建，實用面積248方呎。(攝影：蘇文傑)

單位包含一個連接客飯廳的22方呎露台，樓層與樓層之間的高度為3.15米。單位座向東南，迎向內園，露台採用落地玻璃趟門設計。大門旁設有高身儲物櫃，大門旁的告示板附有磁吸功能，儲物櫃內附多格層板，提供貯物空間，可擺放各種生活用品，更設USB插頭的電插座。

單位呈長方形設計，空間實用。開放式廚房設計，配襯高雅象牙白色及淡灰色廚櫃，底部加設隱藏式抽屜，同時廚櫃內設收納式摺疊餐桌，用餐時住戶拉出淺灰色餐桌，放置椅子後，即變成用餐區。洗滌盤更貼心配備疏水卷軸，方便住戶作瀝水之用。廚房配備精選一系列專業廚房家電組合，包括Siemens七合一微蒸烤焗爐、抽油煙機及電磁爐；Samsung雪櫃；Whirlpool洗衣乾衣機，皆為嵌入式設計，令空間更為優雅一致。此外，客飯廳更安裝遮光布藝窗簾，貼心實用。

浴室設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更裝設具有暖風及空氣消毒功能之抽濕機；亦設置洗手盆櫃及鏡櫃，內設層架。