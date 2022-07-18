屯門新盤｜NOVO LAND面積248方呎開放式示位 寸寸實用

新鴻基地產(016)旗下屯門區最大型私人住宅發展項目NOVO LAND，第1A期最快下周初公布首張價單，並隨即開放示範單位予公眾參觀。該盤備有5個示範單位，當中包括開放式戶型，以Elverum 2座18樓K室為藍本搭建，實用面積248方呎。(攝影：蘇文傑)
單位包含一個連接客飯廳的22方呎露台，樓層與樓層之間的高度為3.15米。單位座向東南，迎向內園，露台採用落地玻璃趟門設計。大門旁設有高身儲物櫃，大門旁的告示板附有磁吸功能，儲物櫃內附多格層板，提供貯物空間，可擺放各種生活用品，更設USB插頭的電插座。
單位呈長方形設計，空間實用。開放式廚房設計，配襯高雅象牙白色及淡灰色廚櫃，底部加設隱藏式抽屜，同時廚櫃內設收納式摺疊餐桌，用餐時住戶拉出淺灰色餐桌，放置椅子後，即變成用餐區。洗滌盤更貼心配備疏水卷軸，方便住戶作瀝水之用。廚房配備精選一系列專業廚房家電組合，包括Siemens七合一微蒸烤焗爐、抽油煙機及電磁爐；Samsung雪櫃；Whirlpool洗衣乾衣機，皆為嵌入式設計，令空間更為優雅一致。此外，客飯廳更安裝遮光布藝窗簾，貼心實用。
浴室設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更裝設具有暖風及空氣消毒功能之抽濕機；亦設置洗手盆櫃及鏡櫃，內設層架。
418方呎兩房開放式廚房示範單位
另一款無改動示範單位為兩房戶型，以Elverum第1座18樓P室為藍本搭建，實用面積418方呎，屬兩房開放式廚房間隔。
單位向北，迎向開揚山景，包含一個連接客廳之23方呎露台及一個連接主人睡房之16方呎工作平台，樓層與樓層之間的高度為3.15米。大門右側設有一列淺色木紋高身儲物櫃，內置多個層板，方便戶主放置各式家居物品，提供收納空間，大門旁的告示板附有磁吸功能。
客飯廳長約4.475米，寬約2.45米，呈長方形設計，布局方正闊落，住戶可靈活擺放各式各樣的家具，配備USB插頭的電插座。客飯廳連接露台，採用落地玻璃趟門設計。開放式廚房設計，配備長形雲石紋工作檯面，洗滌盤貼心配備疏水卷軸，方便住戶作瀝水之用。廚房設備齊全，提供一系列頂級廚房家電組合。廚房配備多組高雅象牙白色及淡灰色廚櫃，內置層板，為住戶提供收納空間。廚櫃內設收納式摺疊餐桌，用餐時，住戶拉出淺灰色餐桌，放置椅子後，即變成用餐區。
單位客飯廳、主人睡房及睡房1均享同一座向景觀。此外，設計師貼心強化房門隔音設計，配以防塵及隔音片。單位兩間房間配備複合窗簾設計，優化採光及遮光效能；睡房地台以複合木地板鋪砌。睡房1設計方正，室內空間靈活實用；主人睡房相連的工作平台，配上布藝窗簾，遮光之餘空間更為實用。房內更預留有衣櫃位置，牆上更配有USB插頭的電插座。
浴室牆身設計色調自然淡雅，配備三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，更設置具有暖風及空氣消毒功能之抽濕機。浴室置物空間充裕，設有洗手盆櫃及鏡櫃，供住戶放置洗滌用品，更配備酒店式可伸縮晾衣繩。
NOVO LAND第1A期由兩座住宅大樓組成，涉及8種戶型，單位實用面積由213至1,467方呎。主打兩房間隔，佔403伙；開放式單位佔181伙，一房及三房分別佔75伙及128伙，另共37伙連平台花園及或連天台特色戶。