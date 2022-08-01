屯門新盤｜NOVO LAND頂層天際泳池大宅擬招標推售 呎價有望創區內新高

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第1A期新加推168伙，今日(1日)介紹頂層特色單位。新地代理總經理陳漢麟表示，最快明日(2日)再加推第5號價單，以及公布次輪銷售安排，有機會於本周末開售。

陳漢麟稱，項目2座住宅大樓共設8伙頂層天台特色戶，實用面積介乎1,020至1,467方呎，包括只提供2伙的「NOVO天際泳池大宅」，其中1伙位於第1座頂層35樓A1室，屬四房雙套連多用途房及洗手間間隔，實用面積1,290方呎，連1,060方呎平台連天際私人泳池，平台備有樓梯通往897方呎天台。值得一提，樓層與樓層之間的高度為3.65米及3.85米，而長形客飯廳連接戶外特大平台連戶外私人天際泳池，泳池長約7.465米、闊約2.515米。

陳漢麟指，該8伙頂層天台特色戶計劃於次輪銷售中以招標形式推售，由於此類特色戶於區內罕見，估計市場反應熱烈，故對銷情有信心，當中「NOVO天際泳池大宅」有望挑戰區內呎價新高。翻查資料，屯門區內現時呎價最高紀錄，屬瑧譽1座實用面積5,211方呎洋房，於去年12月以2.15億元售出，呎價約4.12萬元。

NOVO LAND第1A期由兩座住宅大樓組成，涉及8種戶型，單位實用面積由213至1,467方呎。主打兩房間隔，佔403伙；開放式單位佔181伙，一房及三房分別佔75伙及128伙，另共37伙連平台花園及或連天台特色戶。項目預計入伙日期為明年6月29日，樓花期長約11個月。