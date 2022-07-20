屯門新盤｜NOVO LAND首日開放示位 兩小時錄逾2000人次參觀

本月焦點新盤、新鴻基地產(016)旗下屯門NOVO LAND第1A期昨日(19日)公布首張價單，涉165伙，以60日現金付款計劃最高15%折扣優惠計，折實售價329.71萬元起，成為近一年半入場價最平新盤；折實平均呎價13,188元。該盤今日(20日)正式開放示範單位予公眾參觀，現場所見出現排隊睇樓人龍，場面熱鬧，當中不乏家庭客及年輕客。

新地代理總經理陳漢麟表示，示範單位開放首兩小時已錄得逾2,000人次參觀，預計全日有機會錄逾8,000個人次參觀，項目將於本周五(22日)開始接受認購登記，會按收票反應再落實加推單位及銷售安排。他稱，現時新冠肺炎疫情逐漸受控，預料今年下半年樓市表現整體平穩。

據首張價單顯示，NOVO LAND第1A期開放式至兩房買家可選擇額外1萬元售價折扣或家具獎勵積分回贈，當中開放式單位可獲3,000分、一房可獲3,300分，兩房可獲5,500分。

Indigo Living業務發展總監莫麗賢說，買家可以家具獎勵積分換取全屋基本家具，包括電視櫃、梳化、餐枱、椅子、床及衣櫃等，亦可因應個人需要，以積分升級預設家具；家具以四季為設計靈感，包括「和煦春風系列」、「閃亮夏日系列」、「翛然秋色系列」及「奪目冬意系列」。她指出，家具運送及安裝均由Indigo Living包辦。