屯門新盤｜NOVO LAND首錄撻訂！今日重售2伙吸引百組客爭購

NOVO LAND今日(9日)重售2伙遭撻訂單位，據代理消息指，有近100組準買家登記抽籤，約一個多小時已獲承接。(資料圖片)

新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND 1A期銷情火熱，兩輪銷售中價單發售單位均即日沽清，不過該盤首錄買家撻訂個案，涉及2個單位。發展商隨即安排今日(9日)重售，並以即場登記及抽籤形式原價出售，吸引不少準買家到九龍站環球貿易廣場(ICC)售樓處現場登記，據代理消息指，有近100組準買家登記抽籤，約一個多小時已獲承接。

據成交紀錄冊顯示，1座7樓A1室，實用面積676方呎，三房套間隔，原於上月30日以953.06萬元成交，呎價14,099元；另1座32樓E室，實用面積235方呎，開放式間隔，原於上月30日以346.82萬元成交，呎價14,758元。上述2伙最新列明簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

市場消息指，其中1座7樓A1室，最新成交價916.6萬元，較原先成交價低約36.46萬元，呎價13,559元；另1座32樓E室最新成交價360.09萬元，較原先成交價高約13.27萬元，呎價15,323元。

該盤將於明日(10日)第三輪發售140伙，昨日已截票，初步點算收到逾15,331票(包括356張經紀票)，以價單發售139伙計，超額認購逾109倍。

NOVO LAND第1A期由兩座住宅大樓組成，涉及8種戶型，單位實用面積由213至1,467方呎。主打兩房間隔，佔403伙；開放式單位佔181伙，一房及三房分別佔75伙及128伙，另共37伙連平台花園及或連天台特色戶。項目預計入伙日期為明年6月29日，樓花期長約11個月。