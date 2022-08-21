屯門新盤｜NOVO LAND 1B期次輪售371伙 佔可售單位97% 開放式至兩房沽清

新鴻基地產(016)旗下屯門新盤NOVO LAND第1B期，上周首輪銷售188伙，僅約3小時便沽清價單發售的180伙。發展商見向市場反應熱烈及向隅客眾多，旋即加推400伙應市，折實售價341.8萬元起，並於今日(21日)次輪開賣383伙。

‧ 消息指，截至晚上約7時半，暫沽出371伙，佔銷售單位97%，當中開放式、一房及兩房單位售罄。餘下全屬三房單位。

‧ 截至下午約4時15分，約370伙獲揀選，兩房戶沽清。

‧ 現場消息指，截至下午約3時半，約有336伙單位獲揀選。

‧ 據現場消息指，截至約下午2時半，暫沽約280伙。

‧ 截至下午1時，已售出189伙。

‧ 現場消息指，截至12時半，暫時有約150個單位被揀選。

‧ 截至約中午12時，項目暫沽約105伙。

‧ 今日一早，NOVO LAND售樓處已迫滿準買家，截止今日上午約11時，約有近50伙被A組買家揀選，現場亦擠滿B組買家輪候揀樓，場面相當熱鬧。

中原陳永傑：向隅客佔八成 大手客斥千萬購兩伙 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過往NOVO LAND多次價單推售皆即日沽清，相信今日亦不例外。買家中有八成為項目向隅客，以年青人為主，亦佔八成，該行亦錄得一組大手客斥資約1,000萬元，購入兩伙兩房單位，而計及今日，該項目兩期本月暫售出逾1,000伙。他續稱，若今日NOVO LAND第1B期次輪推售全數沽清，8月份一手成交達1,800宗，較上月同期多2.5倍，反映發展商低市價推盤策略奏效，二手業主只好減價應對，而二手樓價繼續回調。