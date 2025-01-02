屯門業主損手賣樓 鐵路盤2025年首宗即見紅 8年實蝕50萬｜二手市況

二手市場蝕讓情況持續，屯門區私樓及居屋都有業主損手沽貨離場。市場消息指，港鐵屯門站上蓋屋苑瓏門踏入2025年即錄首宗二手買賣，單位為1座中層A室，實用面積約718方呎，三房間隔，以1,050萬元易手，呎價約14,624元。

據悉，原業主於2016年以約1,058萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧損8萬元，計及釐印費及代理佣金等支出後，恐實蝕逾50萬元離場。翻查資料，同座中層A室，實用面積同約718方呎，今年6月以1,076.8萬元售出，現相隔約半年同類型單位造價微跌2.5%。