屯門業主損手賣樓 鐵路盤2025年首宗即見紅 8年實蝕50萬｜二手市況

二手市場蝕讓情況持續，屯門區私樓及居屋都有業主損手沽貨離場。市場消息指，港鐵屯門站上蓋屋苑瓏門踏入2025年即錄首宗二手買賣，單位為1座中層A室，實用面積約718方呎，三房間隔，以1,050萬元易手，呎價約14,624元。
據悉，原業主於2016年以約1,058萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧損8萬元，計及釐印費及代理佣金等支出後，恐實蝕逾50萬元離場。翻查資料，同座中層A室，實用面積同約718方呎，今年6月以1,076.8萬元售出，現相隔約半年同類型單位造價微跌2.5%。
資料顯示，瓏門位於屯門鄉事會路83號，2012年入伙。瓏門共有2期涉及7座，提供1,991個單位。
天生樓三房3年帳面貶值逾兩成
另外，區內半新樓天生樓中高層C室，實用面積575方呎，三房間隔。據悉，最初開價728萬元，最後以698萬元獲區內家庭客承接，累減30萬元或約4.1%，呎價約12,139元。
據悉，原業主於2021年以879.6萬買入單位，持貨約3年，現轉售帳面損失181.6萬元，單位期內貶值約20.6%。資料顯示，天生樓位於屯門鄉事會路88號，2018年入伙，提供100個單位。
悅湖山莊三房帳輸近百萬
祥益地產高級分行經理黃文樂表示，屯門居屋悅湖山莊12座中層H室，實用面積約592方呎，三房間隔。原業主於去年9月開價500萬元放售單位，最後478萬元(自由市場價)售出，累減22萬元或約4.4%，呎價約8,074元，屬市價成交。
據了解，買家為區內客，因熟悉該區，睇好該區前景具升值潛力，且屋苑鄰近家人，方便照應，加上單位內籠寬敞附雅裝，毋須額外花費裝修成本即可入住，有感樓價可以負擔，遂便決定購入上址作自住之用。
黃文樂指，原業主於2020年以約570萬元(自由市場價)購入單位，持貨約4年，是次轉手帳面損失約92萬元，單位期內跌價約16.1%。資料顯示，悅湖山莊位於屯門碼頭湖秀街2號，1993年入伙，共有15座，提供3,890個單位。