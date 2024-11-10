屯門業主連環蝕沽 半新樓三房7年蒸發近三成 呎價插至$7600(有圖)｜二手市況

黃偉祺指，原業主於2017年以885.5萬元購入單位，當時成交呎價高見10,852元，持貨約7年，現轉售帳面虧損260.5萬元，物業期內跌價約29.4%。從單位相片可見，內櫳保養企理，外望園景。

世紀21天生置業高級客戶董事黃偉祺表示，NAPA第5A座中層B室，實用面積約816方呎，三房套間隔，坐向西南。原叫價750萬元，放盤半年，獲投資客洽購，最後以625萬元承接，累減125萬元或約16.7%，呎價約7,659元。

屯門市廣場高層戶 4 年跌價 153 萬

祥益地產區域董事邱家邦稱，屯門市廣場8座高層H室，實用面積約363方呎。原叫價430萬元，最終減價45萬元或約10.5%，以385萬元沽出，呎價約10,606元。

據了解，新買家睇樓約兩個月，幾乎一到假期就出動睇盤，已睇超過30間，首轉睇屯門市廣場即遇上心水盤，即場議價終購入心水單位。原業主於2020年以538萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面蝕153萬元，物業期內貶值約28.4%。

安麗大廈高層戶造價「 2 球」有找

祥益地產區域董事袁思賢說，單幢式物業安麗大廈高層A室，實用面積約249方呎，最新以198萬易主，呎價約7,952元。

據了解，新買家為外區客，早前金管局下調按揭成數上限至七成，即時計掂數，加快入市意欲；主要鍾情該區配套不俗，雖然大廈樓齡已逾40年，但勝在樓價吸引，而且單位內籠保持企理裝修，遂便決定購入上址作自住或投資之用。

袁思賢補充，該單位現時市值租金約9,000元，即新買家可享達5.5厘租金回報率。至於原業主在2019年以約330萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面虧損約132萬元，物業期內蒸發約40%。