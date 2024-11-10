屯門業主連環蝕沽 半新樓三房7年蒸發近三成 呎價插至$7600(有圖)｜二手市況

本港踏入減息周期後，樓市交投氣氛雖見改善，惟二手蝕讓情況未改，當中屯門區更連錄多宗業主「蝕住走」個案，最傷入市7年損手近三成離場。
投資客趁低吸納NAPA三房
世紀21天生置業高級客戶董事黃偉祺表示，NAPA第5A座中層B室，實用面積約816方呎，三房套間隔，坐向西南。原叫價750萬元，放盤半年，獲投資客洽購，最後以625萬元承接，累減125萬元或約16.7%，呎價約7,659元。
黃偉祺指，原業主於2017年以885.5萬元購入單位，當時成交呎價高見10,852元，持貨約7年，現轉售帳面虧損260.5萬元，物業期內跌價約29.4%。從單位相片可見，內櫳保養企理，外望園景。
資料顯示，NAPA位於掃管笏掃管笏路88號，2017年入伙，樓齡約7年，共有7座及洋房60間，提供460個單位。
⇊直擊NAPA第5A座中層B室⇊
屯門市廣場高層戶4年跌價153萬
祥益地產區域董事邱家邦稱，屯門市廣場8座高層H室，實用面積約363方呎。原叫價430萬元，最終減價45萬元或約10.5%，以385萬元沽出，呎價約10,606元。
據了解，新買家睇樓約兩個月，幾乎一到假期就出動睇盤，已睇超過30間，首轉睇屯門市廣場即遇上心水盤，即場議價終購入心水單位。原業主於2020年以538萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面蝕153萬元，物業期內貶值約28.4%。
安麗大廈高層戶造價「2球」有找
祥益地產區域董事袁思賢說，單幢式物業安麗大廈高層A室，實用面積約249方呎，最新以198萬易主，呎價約7,952元。
據了解，新買家為外區客，早前金管局下調按揭成數上限至七成，即時計掂數，加快入市意欲；主要鍾情該區配套不俗，雖然大廈樓齡已逾40年，但勝在樓價吸引，而且單位內籠保持企理裝修，遂便決定購入上址作自住或投資之用。
袁思賢補充，該單位現時市值租金約9,000元，即新買家可享達5.5厘租金回報率。至於原業主在2019年以約330萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面虧損約132萬元，物業期內蒸發約40%。
新屯門中心兩房7年帳輸17%
祥益地產執行董事盤嘉茵表示，新屯門中心2座高層C室，實用面積約462方呎，兩房間隔，以387萬元易手，呎價約8,377元，屬市價成交。
據悉，新買家為區內客，表示上址鄰近原住所，搬遷方便及熟悉區內環境，加上原業主有議幅，新買家考慮到單位附企理裝修，毋需額外花費裝修即可入住，遂便決定以387萬購入上址作自住用途。原業主於2017年以約468萬購入單位，持貨約7年，現轉售帳面貶值約81萬元或17.3%離場。
大興花園兩房入市未夠2年沽蝕近一成
中原地產屯門瓏門二期第二分行高級分區營業經理鍾宏遠指，大興花園2期9座中層F室，實用面積約447方呎，兩房間隔。早前開價390萬元，新近獲區內公屋分支家庭上車客議價，最後以380萬元成交，呎價約8,501元。
鍾宏遠透露，原業主於2023年以419萬元買入單位，持貨僅約1年多，現轉售帳面蝕39萬元，物業期內跌價約9.3%。