屯門歷來最大新盤 NOVO LAND擬月中開售

屬屯門區歷來最大型私人住宅發展項目、新鴻基地產(016)旗下NOVO LAND快將應市。新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第1A期已獲批預售樓花同意書，最快下周上載售樓說明書及開放示範單位，屆時隨即開價，爭取本月中開售。

陳漢麟透露，NOVO LAND第1A期將提供5個示範單位，涵蓋不同戶型間隔。該項目共提供4,585伙，分6期發展；第1A期涉824伙，戶型涵蓋開放式至四房，預計入伙日期為明年6月29日，樓花期約12個月。項目基座設約5萬方呎商場，名為NOVO Walk，預計2024年中啟用。

綜合市場消息，估計7月份最少有約4,000伙一手單位應市，除NOVO LAND第1A期外，同系天水圍Wetland Seasons Bay第3期及北角海璇第2期分別佔384伙及351伙；恒基地產(012)粉嶺馬適路8號第1期，提供603伙；規模最大為會德豐地產藍田KOKO HILLS第3期，共836伙。

佳悅周日賣50伙 凱柏峰I次輪超購16倍

市區單幢新盤加入搶客戰，由佳寧娜集團(126)旗下佳寧娜地產與宏達控股合作發展、中原地產獨家代理的深水埗佳悅將於本周日(10日)首輪開售50伙，市場消息指，項目暫累收約150票，超額認購2倍，將於周六(9日)截票。

佳寧娜地產董事總經理尹德輝表示，佳悅首輪發售單位包括36伙開放式及14伙一房。以最高6%折扣優惠計，折實價345.92萬至587.31萬元，折實呎價17,383至22,129元。最低售價及呎價單位均為5樓A室，實用面積199方呎，開放式間隔。

至於由信和置業(083)、嘉華國際(173)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第11期發展項目凱柏峰I於今日(7日)次輪發售238伙，信置執行董事田兆源稱，項目截收近4,000票，超購近16倍。