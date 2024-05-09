屯門活化工廈匯賢一號 4月單周沽4伙高層戶 涉資逾2200萬｜工廈市況

新資本投資者入境計劃接受申請，入場銀碼較細的工廈物業查詢隨即增多，當中又以北部都會區的工廈較受歡迎。位處屯門的活化工廈ONE VISTA匯賢一號近期交投暢旺，上月單周更售出4伙高層連租約戶，涉及總金額約2,213萬元。

4 月全月錄 30 宗租賃 入駐率有九成

中原(工商舖)工商部副分區營業董事伍樂民表示，匯賢一號位於屯門新合里1至3號，於4月份單周售出4伙高層連租約單位，涉及總面積約2,408方呎，成交價共約2,213萬元，折合呎價約9,190元，新買家均為投資客，平均租賃回報率約3.13%。此外，該項目4月份單月錄得約30宗租賃成交，呎租約23至28元不等，整體項目入駐率達九成。現時匯賢一號租客類別多元化，除傳統辦公室外，租客行業亦涵蓋美容、教育、中醫及物理治療等行業。