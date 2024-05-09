屯門活化工廈匯賢一號 4月單周沽4伙高層戶 涉資逾2200萬｜工廈市況

新資本投資者入境計劃接受申請，入場銀碼較細的工廈物業查詢隨即增多，當中又以北部都會區的工廈較受歡迎。位處屯門的活化工廈ONE VISTA匯賢一號近期交投暢旺，上月單周更售出4伙高層連租約戶，涉及總金額約2,213萬元。
4月全月錄30宗租賃 入駐率有九成
中原(工商舖)工商部副分區營業董事伍樂民表示，匯賢一號位於屯門新合里1至3號，於4月份單周售出4伙高層連租約單位，涉及總面積約2,408方呎，成交價共約2,213萬元，折合呎價約9,190元，新買家均為投資客，平均租賃回報率約3.13%。此外，該項目4月份單月錄得約30宗租賃成交，呎租約23至28元不等，整體項目入駐率達九成。現時匯賢一號租客類別多元化，除傳統辦公室外，租客行業亦涵蓋美容、教育、中醫及物理治療等行業。
樓齡新 租金回報一般逾3厘
伍樂民補充，現時匯賢一號仍有少量單位出售，當中21樓16室，面積約797方呎，意向價約597.7萬元，扣除回贈後平均呎價約7,500元，以連租約形式出售，單位現時每月租金收入約22,000元，新買家可享回報達4.4厘。他指出，滙賢一號靠近北部都會區，往返內地便利，在樓齡上亦簇新，物業面積選擇亦多，用途多元化，可作補習社、興趣班、美容、健身中心等，租金回報普遍超逾3厘；配合現時新投資者移民政策推動，由於工廈銀碼細，投資成本相對較低，符合1,000萬元非住宅物業投資上限，故作為出租、自用或入市投資，反應都會愈見理想。
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