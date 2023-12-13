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地產
2023-12-13 20:54:24

屯門活化工廈滙賢一號 今季錄13宗租務成交｜工廈市況

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屯門活化工廈滙賢一號 今季錄13宗租務成交｜工廈市況

屯門活化工廈ONE VISTA滙賢一號近期租務交投暢旺，第四季起已錄得約13宗租務個案。

近期地政總署對違規工廈單位加緊執法，令個別工廈租客需搬遷至合規格的商廈繼續經營業務，受惠搬遷戶增多，佳源國際(2768)屯門的活化工廈ONE VISTA滙賢一號近期租務交投暢旺，第四季起已錄得約13宗租務個案，新近低層戶亦錄得一宗租務成交，月租約5萬元，租客為教育機構，提供學前訓練。中原(工商舖)預測，隨著政府加緊規管傳統工廈的租戶類型，相信新落成的活化工廈最為受惠，成為受影響行業搬遷首選，帶動該類物業租務交投上揚。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事伍樂民表示，位於屯門新合里13號滙賢一號203室，面積約3,052方呎，新近獲教育機構承租，主要提供學前遊戲小組，成交月租約5萬元，平均呎租約16元。該單位樓底高達4.7米，加上特大面積，屬優質精選單位。現時滙賢一號租客類別多元化，除傳統辦公室外，租客行業亦涵蓋美容、教育、中醫及物理治療等行業。

2800呎樓面意向月租6.4萬元

伍樂民稱，現時該廈仍有少量精選單位招租，當中位於306室，面積約2,814方呎，意向月租約6.4萬元，平均呎租約22元。該單位為同區唯一大面積的寫字樓單位，擁有3.6米特高樓底外，亦附有特色平台，租客可享有24小時獨立冷氣系統，單位內亦備有室內洗手間，為同區罕有，故矜罕度甚高，而目前其租金叫價亦極具競爭力，相信會獲實力租客積極洽租。

伍樂民認為，港府提速開展「北部都會區」的發展藍圖，加強與內地的經濟及人才交流，令該區發展潛力備受看好，帶動區內商業活動頻仍；同時，屯門區地理位置鄰近邊境口岸，加上區內居住人口龐大，不論零售、教育以及醫療等民生需求均龐大，而屯門區寫字樓及零售樓面供應不多，滙賢一號在樓齡上最為新簇，單位面積選擇較多，物業配套亦具優勢，相信可充分吸納近期因工廈用途而需要搬遷的租戶，帶動該廈租務交投上升，長遠租金走勢會穩步向上。

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