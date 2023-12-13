屯門活化工廈滙賢一號 今季錄13宗租務成交｜工廈市況

屯門活化工廈ONE VISTA滙賢一號近期租務交投暢旺，第四季起已錄得約13宗租務個案。

近期地政總署對違規工廈單位加緊執法，令個別工廈租客需搬遷至合規格的商廈繼續經營業務，受惠搬遷戶增多，佳源國際(2768)屯門的活化工廈ONE VISTA滙賢一號近期租務交投暢旺，第四季起已錄得約13宗租務個案，新近低層戶亦錄得一宗租務成交，月租約5萬元，租客為教育機構，提供學前訓練。中原(工商舖)預測，隨著政府加緊規管傳統工廈的租戶類型，相信新落成的活化工廈最為受惠，成為受影響行業搬遷首選，帶動該類物業租務交投上揚。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事伍樂民表示，位於屯門新合里1至3號滙賢一號2樓03室，面積約3,052方呎，新近獲教育機構承租，主要提供學前遊戲小組，成交月租約5萬元，平均呎租約16元。該單位樓底高達4.7米，加上特大面積，屬優質精選單位。現時滙賢一號租客類別多元化，除傳統辦公室外，租客行業亦涵蓋美容、教育、中醫及物理治療等行業。