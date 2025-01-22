屯門現「租轉買」熱潮！兩房大劈110萬獲區內客冇睇樓承接｜二手市況

祥益地產高級客戶經理陳阿麗表示，啟豐園周邊配套應有盡有，交通十分方便，且鄰近海邊，成為不少人心目中的理想住所。早前錄得啟豐園2座高層G室成交，實用面積約375方呎。原業主去年5月上旬以470萬元放售單位，最後累減110萬元或約23.4%，以360萬元沽出，呎價約9,600元。

農曆新年前夕，樓市交投氣氛不俗，屯門區更接連錄得「棄租轉買」成交，業界人士分析表示，息口開始回落，樓價亦已顯著回落，租金相對硬淨，「供平過租」的情況愈見明顯，吸引租客「轉租為買」。

據了解，新買家為同區租客，表示熟悉區內環境以及搬遷方便，加上有感樓價低水，參考同類型單位間隔後，遂便決定「不睇樓」購入作自住之用。原業主於2007年以約98.3萬購入單位，持貨約18年，是次轉手帳面獲利約261.7萬，單位期內升值近2.7倍。

悅湖山莊三房低市價 3% 至 8% 沽

區內居屋亦錄得「租轉買」個案，中原地產屯門碼頭分行資深分區營業經理劉俊雄稱，悅湖山莊6座高層A室，實用面積約588方呎，三房間隔，望開揚遠樓景，附帶裝修，在自由市場叫價470萬元，放盤僅約個半月，減價32萬元或約6.8%，以438萬元售出，呎價約7,449元。據了解，近期同類型單位造價約450萬至478萬元不等，即最新成交價較市價低約3%至8%。

劉俊雄透露，買家為區內家庭租客，有見樓價已大幅回落，加上已進入減息周期，今年再減息的機會亦大，故把握目前樓價仍處低位的時間置業，睇樓近1個月，見單位價錢吸引，加上父母居於同屋苑，可以幫忙照顧小朋友，所以迅速落實承接。原業主於2012年以236.5萬元自由市場價買入單位，最近已換樓遷出屯門，持貨約13年，現轉售帳面獲利201.5萬元，單位期內升值約85.2%。