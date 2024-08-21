屯門瑧譽洋房連爆2宗撻大訂 共遭殺訂逾3670萬｜新盤撻訂

「瑧譽」位於屯門青山公路青山灣段51至75號，由22座洋房組成，已屆現樓。項目特色之一為洋房下方另設19間獨立「居室」，採開放式或一房設計，實用面積介乎470至650方呎，業主可按個人喜好及創意將其打造成專屬活動空間，如影音室、健身室、茗茶室、工作間或客房等。據售樓說明書顯示，「居室」設於地庫，位於洋房前排及洋房花園之下，與洋房分隔，擁立業權，需與對應之洋房一併轉讓，不能分拆出售。

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