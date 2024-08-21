屯門瑧譽洋房連爆2宗撻大訂 共遭殺訂逾3670萬｜新盤撻訂

新盤撻訂成為近期樓市焦點，最新出現於保利置業(119)屯門青山灣現樓洋房項目「瑧譽」，於周二(20日)連錄兩宗「撻大訂」個案，成交金額合共達3.67億元，發展商沒收訂金約3,674萬元。
據成交記錄冊顯示，9號洋房連9號居室，實用面積5,201及650方呎，原於2022年5月以1.847億元連雙車位售出，呎價約31,567元。買家當時採用720日成交期入市，現終止交易遭沒收10%訂金，涉及金額約1,847萬元。
此外，12號洋房連12號居室，實用面積5,200方呎及615方呎，原於2022年5月以逾1.827億元連雙車位成交，呎價約31,430元。買家當時同樣採用720日成交期入市，現終止交易損失10%訂金，涉及金額約1,827萬元。
「瑧譽」位於屯門青山公路青山灣段51至75號，由22座洋房組成，已屆現樓。項目特色之一為洋房下方另設19間獨立「居室」，採開放式或一房設計，實用面積介乎470至650方呎，業主可按個人喜好及創意將其打造成專屬活動空間，如影音室、健身室、茗茶室、工作間或客房等。據售樓說明書顯示，「居室」設於地庫，位於洋房前排及洋房花園之下，與洋房分隔，擁立業權，需與對應之洋房一併轉讓，不能分拆出售。