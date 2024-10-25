屯門私樓蝕不停！兩房揸5年轉手勁輸近2球 收租客見樓價低水接貨(有圖)｜二手市況

樓市雖出現不少利好消息，惟在一手搶去焦點及購買力下，二手仍陷於捱打局面，業主蝕讓情況持續，當中屯門區私樓接連出現損手成交，當中有投資者趁機出手接貨收租。 滿名山兩房呎售不足 9000 元 晉誠地產青山公路分行高級營業經理姚頌溏表示，青山公路滿名山滿庭5座中層J室，實用面積約584方呎，兩房間隔，望山景。原業主開價568萬元放售單位，後來獲外區客即睇即議價，最終減價48萬元或約8.5%，以520萬元易手，成交價低市價約3%，呎價約8,904元。

據了解，買家為外區投資客，一直有留意青山公路區物業，知道此區樓價確實低水，故購入上址作收租之用，以預計租金約1.75萬元計算，料享約4厘租金回報率。姚頌溏指，原業主於2019年以718萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損198萬元，物業期內跌價約27.6%。 ⇊ 直擊滿名山滿庭 5 座中層 J 室 ⇊

星堤三房套連天台戶呎售不足 1 萬 13 年貶值三成 中原地產深井陳記商業廣場分行高級資深分區營業經理梁璟華指，星堤1座頂層連天台戶，實用面積約1,494方呎，三房套房間隔，設有內置樓梯上天台，向東，享開揚山景。原業主早前以1,800萬元連1個車位放售，議價後以1,465萬元沽出，累劈335萬元或約18.6%，呎價約9,806元。

據了解，新買家鍾情屋苑屬半新物業，附有會所設施，單位內附發展商裝修，相當新淨，加上樓價吸引，自住及投資都合適，遂便加入追價行列，最終成功以340萬元奪得心頭好，呎價約11,148元。龍超君指，該單位現時市值租金約1.28萬元，新買家若將單位出租，料享達4.5厘租金回報率。至於原業主在2020年以約588萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面蝕約248萬元，物業期內貶值約42.2%。 另外，利嘉閣地產屯門市廣場分行首席聯席市務董事莊國寶稱，御半山1期1A座低層B室，實用面積約305方呎，屬一房兼開放式廚房設計，望山景。原開價365萬元，最終減價15萬元或約4.1%，以350萬元沽出，呎價約11,475元。