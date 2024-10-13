屯門私樓582呎海景兩房「3球」有找 呎價平過同區居屋(有圖)｜二手樓成交

減息帶動樓市氣氛回暖，不過二手市場仍然不乏低價震撼成交個案。最新屯門區有私樓海景兩房以298萬元沽出，呎價僅5,120元創近年新低，更較同區居屋更平。 世紀21天生置業高級客戶經理凌嘉豪表示，屯門海景花園8座中層C室，實用面積約582方呎，兩房間隔，坐向西南，外望海景，內櫳附設企理裝修，整體保養不俗。單位以440萬元放售，最終獲投資者以298萬元承接，累減142萬元或約32.3%，呎價僅約5,120元，呎價創屋苑近年新低。 ⇊直擊海景花園 8 座中層 C 室⇊

較銀行估價低最多 29% 參考中銀香港(2388)對上述單位網上估價為419萬元，而匯豐銀行為395萬元，即最新成交價較估價低出約97萬及121萬元，幅度約24.6%及28.9%。

據了解，原業主於2008年購入單位，當時作價109萬元，由於看淡後市，有見早年入市現出售將獲得可觀利潤，故持貨約16年，現轉售帳面獲利189萬元，物業期內升值約1.7倍。 資料顯示，同區居屋翠寧花園早前1伙實用面積約577方呎三房單位，於居二市場以360萬元售出，呎價約6,239元。至於景新臺1伙實用面積499方呎兩房，於自由市場以358萬元成交，呎價約7,174元；可見是次海景花園成交呎價較上述兩宗居屋再平約17.9%及28.6%。 海景花園位於三聖青榕街1號，1987年入伙，樓齡約37年，共有8座，提供672個單位。