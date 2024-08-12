屯門錦暉花園靚裝園景三房 高實用 可養毛孩｜有樓睇

位於屯門置樂區的錦暉花園，由4座住宅大廈組成，屬新鴻基旗下物業。屋苑靠山而建，居住環境絕對翠綠清幽，同時交通網絡亦算方便，屋苑鄰近有巴士站，可前往屯門市中心、元朗、佐敦及銅鑼灣等地區，而步行約7分鐘則可到輕鐵三聖站。值得一提是，錦暉花園屬「有寵屋苑」，住戶可飼養寵物，適合家有「毛孩」的家庭居住。

間隔闊落 附基本實用傢電

現時錦暉花園4座低層B室放盤，單位實用面積573方呎，採三房間隔，叫價525萬元，平均實用呎價9,162元；單位同時亦放租，月租開價16,000元，平均呎租27.9元。單位最大賣點是附帶雅緻靚裝修，大廳面積闊落，客廳梳化與電視之間有一定距離，間隔闊落好使；三間睡房亦分別設有大衣櫃或地台，收納空間充足；廚房及廁所裝修亦精緻實用，附有基本配套，整體而言，可以即買/租即住。景觀方面，單位雖屬低層戶，但主要望翠綠園景，視野清新舒服。此外，屋苑規模不大，但亦提供設備齊全的會所，包括泳池、健身室及兒童遊樂場等，設施應有盡有。