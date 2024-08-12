熱門搜尋:
日本地震 自助餐優惠 巴黎奧運 FINNIE 鬼節 香港小姐2024 PARK SEASONS 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-08-12 19:00:00

屯門錦暉花園靚裝園景三房 高實用 可養毛孩｜有樓睇

分享：
單位大廳闊落，客廳梳化與電視之間有一定距離，間隔闊落。

單位大廳闊落，客廳梳化與電視之間有一定距離，間隔闊落。

位於屯門置樂區的錦暉花園，由4座住宅大廈組成，屬新鴻基旗下物業。屋苑靠山而建，居住環境絕對翠綠清幽，同時交通網絡亦算方便，屋苑鄰近有巴士站，可前往屯門市中心、元朗、佐敦及銅鑼灣等地區，而步行約7分鐘則可到輕鐵三聖站。值得一提是，錦暉花園屬「有寵屋苑」，住戶可飼養寵物，適合家有「毛孩」的家庭居住。

屯門置樂區錦暉花園樓齡有37年，屬新鴻基旗下屋苑。(資料圖片)

屯門置樂區錦暉花園樓齡有37年，屬新鴻基旗下屋苑。(資料圖片)

間隔闊落 附基本實用傢電

現時錦暉花園4座低層B室放盤，單位實用面積573方呎，採三房間隔，叫價525萬元，平均實用呎價9,162元；單位同時亦放租，月租開價16,000元，平均呎租27.9元。單位最大賣點是附帶雅緻靚裝修，大廳面積闊落，客廳梳化與電視之間有一定距離，間隔闊落好使；三間睡房亦分別設有大衣櫃或地台，收納空間充足；廚房及廁所裝修亦精緻實用，附有基本配套，整體而言，可以即買/租即住。景觀方面，單位雖屬低層戶，但主要望翠綠園景，視野清新舒服。此外，屋苑規模不大，但亦提供設備齊全的會所，包括泳池、健身室及兒童遊樂場等，設施應有盡有。

adblk5
廚房配套新淨實用。 每間睡房均設有大衣櫃或地台，收納空間足。 睡房景觀望清靜園景。 主人房設有地台，空間亦算闊大。 浴室用料不俗，而且新淨。 浴室設計實用美觀。

放盤單位資料

物業名稱：錦暉花園
地址：屯門華發街6
發展商：新鴻基
樓齡：37
放盤單位：4座低層B (物業編號：AN249247)
叫價：525萬元 / 叫租1.6萬元
實用面積：573方呎 / 呎售@9,162 / 呎租@27.9
間隔：三房
單位相關資料：https://bit.ly/46FtutS
查詢電話：2613 1000 (祥益地產置樂分行 盤小姐)

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票   ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️

 
 