屯門飛揚1期周末連沽2伙 三房858萬沽｜新盤成交

長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門青山公路「飛揚」第1期本周末開放第1座全新三房示範單位，以及新增限時折扣優惠，市場反應不俗。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目於周末錄得2宗成交，當中包括第2座17樓E室，三房間隔，實用面積722方呎，成交價958.2萬元，呎價約13,271元，買家可獲贈住客車位1個。另一宗成交為第1座17樓B室，兩房間隔，實用面積462方呎，以527.9萬元售出，呎價約11,426元。

據了解，三房買家為外區退休人士，參觀現樓後對項目的開揚海景非常喜歡，亦覺配套很完善；而兩房買家為同區家庭客，得悉飛揚稍後會提供2線小巴服務倍覺方便，加上間隔非常實用，故把握機會買入心頭好。

資料顯示，「飛揚」位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第1期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎。