屯門飛揚1期單日售出7伙 有撻訂貨賣平27%｜新盤成交

值得留意，長實早前於記者會上曾表示，以公司立場而言，買家未有完成買賣合約，若單位重售後以較低價錢賣出，或會向買家追討差價。

另2座地下K室，實用面積468方呎，連220方呎前庭，兩房梗廚間隔，最新以516.5萬元售出，呎價約11,036元，與去年3月成交價673.1萬元相比，約一年間樓價回落156.6萬元或約23.3%。

資料顯示，該7伙全屬「撻訂」重售單位，最新售價較原先成交價回落介乎約12%至27%。其中2座22樓A室，實用面積483方呎，兩房梗廚間隔，最新以616.5萬元售出，呎價12,764元，較2022年7月原先成交價848.8萬元，相隔近兩年賣平232.3萬元或約27.4%。

發展商採取減價策略促銷現樓單位，由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門「飛揚」第1期於本月初更新多張價單，將多個單位定價調低約11%至28%不等，昨日(9日)以現樓形式推售28伙，當中包括23伙「撻訂貨」。據成交紀錄冊顯示，單日售出7伙，當中2間為特色戶，共套現3,150萬元。

飛揚「Club Relaxcation」獨立式會所特別於今日至10日舉行「初夏．調香．悅心情」工作坊，與住戶及準買家歡渡端午節長周末。

「 Club Relaxcation 」獨立式會所已啟用

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目連日接獲的查詢及參觀現樓人士反應熱烈；而剛於昨天啟用、精心打造的「Club Relaxcation」獨立式會所，特別於今日至10日舉行「初夏．調香．悅心情」工作坊，與住戶及準買家歡渡端午節長周末，工作坊由專業導師教授製作保鮮花擴香瓶和擴香石，讓住戶為新居增添獨特香氣，首天吸引不少新婚夫婦及家庭客參與，樂也融融。

她指，除優越會施外，為令住戶生活更輕鬆寫意，發展項目更將專設兩條小巴循環路線，由屋苑分別往返屯門公路轉車站及屯門市中心，總站設於「飛揚」屋苑內，非常方便住戶出行，預計於明年1月1日投入服務，住戶可享有更多交通配套選擇。