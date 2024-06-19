屯門黃金海灣．意嵐提供692伙 主攻細單位 開放式最大328呎｜新盤樓書

由旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段18號發展項目「黃金海灣·意嵐」今日(19日)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，全盤提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎。

據售樓說明書顯示，項目設兩座住宅大樓，包括第3座及第5座，第5座細分A、B兩翼。第3座標准單位每層設12伙及3部升降機；第5A及5B座標准單位每層分別設13及12伙，均設3部升降機。

戶型分布方面，標準單位提供623伙，實用面積由204至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204至328方呎；一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。