屯門黃金海灣．意嵐提供692伙 主攻細單位 開放式最大328呎｜新盤樓書

由旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段18號發展項目「黃金海灣·意嵐」今日(19日)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，全盤提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182至767方呎。
據售樓說明書顯示，項目設兩座住宅大樓，包括第3座及第5座，第5座細分A、B兩翼。第3座標准單位每層設12伙及3部升降機；第5A及5B座標准單位每層分別設13及12伙，均設3部升降機。
戶型分布方面，標準單位提供623伙，實用面積由204至767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合佔近六成。開放式提供254伙，實用面積由204至328方呎；一房提供154伙，實用面積由300至355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399至516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654及767方呎。
⇊黃金海灣·意嵐平面圖⇊
住戶需經公共樓梯前往天台
「黃金海灣·意嵐」另提供69伙特色單位，實用面積由182至767方呎，包括34伙連平台特色戶，平台面積由47至270方呎，以及35伙連天台特色戶，天台面積由87至622方呎，住戶均需經公共樓梯前往。
全盤面積最細單位為第5A座5樓K室，以及第5B座7樓K室，實用面積182方呎，開放式間隔，各連149方呎及155方呎平台。面積最大單位包括第5A座5至26樓C室，實用面積767方呎，三房間隔，其中26樓C室連622方呎天台。
項目停車位位於地下及1樓，合共提供58個住宅停車位。項目預計關鍵日期為2025年11月21日，樓花期長約17個月。發展商早前透露，兩期約七成單位可享青山灣海景，約兩分多鐘可直達黃金泳灘，第1期「意嵐」中海景單位主要為向南單位，不同戶型單位均有機會望海，分布平均。