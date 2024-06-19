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2024-06-19 19:16:03

屯門黃金海灣·意嵐提供692伙 主攻細單位 開放式最大328呎｜新盤樓書

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由旭日國際發展的屯門青山公路青山灣段18號發展項目「黃金海灣·意嵐今日(19)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，全盤提供692伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由182767方呎

售樓說明書顯示，項目兩座住宅大樓，包括第3座及第5座，5座細分AB兩翼。3標准單位每層設12伙及3部升降機；第5A5B標准單位每層分別1312，均設3升降機

戶型分布方面，標準單位提供623伙，實用面積由204767方呎，主打中小型單位，開放式及一房合近六成開放式提供254伙，實用面積由204328方呎一房提供154伙，實用面積由300355方呎；兩房涉180伙，實用面積由399516方呎；三房涉35伙，實用面積包括654767方呎。

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黃金海灣·意嵐平面圖⇊

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住戶需經公共樓梯前往天台

「黃金海灣·意嵐另提供69伙特色單位，實用面積由182767方呎包括34伙連平台特色戶，平台面積由47270方呎，以及35伙連天台特色戶，天台面積由87622，住戶均需經公共樓梯前往。

全盤面積最細單位5A5K室，以及第5B7K室，實用面積182方呎，開放式間隔，149方呎155方呎平台。面積最大單位包括5A526C室，實用面積767方呎，三房間隔其中26C622方呎天台

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項目停車位位於地下及1樓，合共提供58個住宅停車位。項目預計關鍵日期為20251121，樓花期長17個月。發展商早前透露，兩期成單位可享青山灣海景，約兩分多鐘可直達黃金泳灘，1期「意嵐」中海景單位主要為向南單位，不同戶型單位均有機會望海，分布平均

即睇屯門黃金海灣·意嵐最新資訊 (Hosue730)

黃金海灣·意嵐月內有望開放示位及開價 首批料不少於140伙｜屯門新盤 屯門黃金海灣．意嵐提供692伙 主攻細單位 開放式最大328呎｜新盤樓書 屯門黃金海灣．意嵐提供692伙 主攻細單位 開放式最大328呎｜新盤樓書 屯門黃金海灣．意嵐提供692伙 主攻細單位 開放式最大328呎｜新盤樓書 屯門黃金海灣．意嵐提供692伙 主攻細單位 開放式最大328呎｜新盤樓書 屯門黃金海灣．意嵐提供692伙 主攻細單位 開放式最大328呎｜新盤樓書
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