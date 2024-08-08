屯門龍珠島別墅大劈價60%甩手 三房呎價僅$45XX平過公屋｜二手樓成交

屯門區近月成為一手主戰場，新盤低價搶客，區內二手表現捱打，二、三線屋苑樓價跌幅顯著，屯門龍珠島別墅出現一宗低價成交個案，三房單位狠劈六成沽出，呎價僅約4,545元，重返約9年前、即2013年水平，甚至平過近期區內公屋價。
市場消息指，上述成交單位為屯門龍珠島別墅東座中層B11室，實用面積約594方呎，三房間隔，可望海景。據悉，原業主去年放盤，原開價688萬元，之後多次下調叫價，至上月中降至330萬元終獲得洽詢，最後以270萬元沽出，累減418萬元或約60.8%，呎價低見約4,545元，重回2013年水平。
據悉，原業主於2012年以約243萬元購入單位，持貨約12年，現轉售帳面僅賺27萬元，物業期內升值約11.1%。
較2年前同類戶跌價接近一半
資料顯示，龍珠島別墅位於掃管笏青龍路5號，1970年入伙，樓齡約54年，共有8座，提供265伙，單位實用面積由286至596方呎。龍珠島別墅東座二手交投較為疏落，對上一宗交易追溯至2022年5月，一個高層B8室以505萬元成交，呎價約8,767元，即是次成交單位造價較2年前同類戶回落235萬元或46.5%，跌價幅度接近一半。
據土地註冊處資料，屯門田景邨田樂樓(10座)中層7室，實用面積約366方呎，本月以188萬元成交，呎價約5,137元，與是次龍珠島成交呎價相比高約13%。
至於區內良景邨良偉樓(1座)中高層14室，實用面積約443方呎，上月以220萬元沽出，呎價約4,966元。另建生邨樂生樓(3座)中層15室，實用面積598方呎，亦於上月以278萬元售出，呎價約4,649元。兩宗成交呎價均高於是次龍珠島成交呎價約4,545元。
網民形容「山旮旯唐樓」 直言唔抵買
雖然龍珠島出現低價成交，但有網民指該盤是「山旮旯唐樓」，直言「唔覺邊忽抵，冇電梯，仲要咁大樓齡又連天台，漏水有排煩」、唔抵買，龍珠島別墅都54年樓齡，有舊錢不如買市區唐樓，博未來地價回升有人收購；亦有網民提問「8號波係未條橋會浸左翻唔到屋企？」、「俾咸水侵蝕咁多年，做過大維修未？」