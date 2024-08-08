屯門龍珠島別墅大劈價60%甩手 三房呎價僅$45XX平過公屋｜二手樓成交

市場消息指，上述成交單位為屯門龍珠島別墅東座中層B11室，實用面積約594方呎，三房間隔，可望海景。據悉，原業主去年放盤，原開價688萬元，之後多次下調叫價，至上月中降至330萬元終獲得洽詢，最後以270萬元沽出，累減418萬元或約60.8%，呎價低見約4,545元，重回2013年水平。

較 2 年前同類戶跌價接近一半

資料顯示，龍珠島別墅位於掃管笏青龍路5號，1970年入伙，樓齡約54年，共有8座，提供265伙，單位實用面積由286至596方呎。龍珠島別墅東座二手交投較為疏落，對上一宗交易追溯至2022年5月，一個高層B8室以505萬元成交，呎價約8,767元，即是次成交單位造價較2年前同類戶回落235萬元或46.5%，跌價幅度接近一半。

據土地註冊處資料，屯門田景邨田樂樓(10座)中層7室，實用面積約366方呎，本月以188萬元成交，呎價約5,137元，與是次龍珠島成交呎價相比高約13%。