屯門NOVO LAND涉4500伙 新地今明兩季推5盤

新地副董事總經理雷霆稱指，位於屯門兆康項目名為NOVO LAND，為該區歷來最大私人住宅發展項目，挾著屯馬綫雙站及北部都會區門廊雙優勢。項目分6期發展涉逾4,585伙，第1A期設2座提供824伙，主打一及兩房，最快6月推售，會所連花園及遊樂地方共40萬方呎並自設約5萬方呎商場。雷霆續指，隨疫情緩和，集團將重啟推盤，並預告今下季將有4至5個新盤推出。

銷│情│暢│旺 新冠肺炎疫情稍緩和，多個發展商積極部署推盤，其中新鴻基地產(016)位於屯門歷來最大型私人住宅項目「NOVO LAND」以及大埔白石角優景里「SILICON HILL」擬短期推出市場，兩個項目合共提供逾6,400伙。此外，多個日內發售的的新盤，更共吸近1.8萬票，預期銷情暢旺。

新地位於沙田瓏珀山II昨以招標形式沽3伙，包括10樓B單位，面積948方呎、18樓C單位，986方呎，以及12樓D單位，990方呎，全部均為三房一套連工作間間隔；成交額約1,799.3萬至1,960.8萬元，成交呎價由18,552至19,886元。

大埔白石角創科生活區項目分三期發展共1,871伙，第一期Silicon Hill擬5月推售，由5座12層高低密度住宅大樓組成，涉576伙，標準分層單位佔近九成，涵蓋開放式、一房至三房不同種類，餘下約一成為特色單位。

柏瓏I收飛1.35萬 恒地兩盤超額3倍

另外，由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)發展，位於港鐵錦上路站項目柏瓏I昨截票，累積收約13,500票，以推出單位388伙計，超額逾33倍；恒基地產(012)啟德THE HENLEY II以及西九利奧坊‧壹隅發售61伙及138伙，據悉分別累收288及600票，齊超額逾3倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示THE HENLEY II指，短期內或加推至少31伙，料有約5%加價空間。

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝指，整體客源以年輕人或年輕家庭為主，市場對造價1,000萬元以下單位需求很大，最快下周加推，不排除加價。

報復式反彈 樓價全年料升15%

接連4天皆有多個一手項目共推售逾660伙，包括會德豐旗下MONACO MARINE昨次輪銷售112伙，共收近3,600票，超額認購31倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，各盤賣點不同，相信不會造成直接競爭。4月一手成交達580宗，按月升2.7倍，計及今日推售的新界大盤，相信4月一手成交可逾1,000宗，今季成交量將現報復式反彈，對全年樓價維持樂觀預測，料可補回年初5%跌幅後再上升10%，全年升15%。