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地產
2023-11-11 22:33:01

屯門NOVO LAND開售｜今「雙11」賣186伙 暫沽76伙 新地雷霆：近2個月銷情最好新盤

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雷霆

左為新地副董事總經理雷霆，右為新地代理總經理陳漢麟。(何耀勤攝)

本周末一手市場續有新盤展開新一輪銷售，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第2A期今日「雙11」進行第三輪銷售，涉及186伙，當中154伙以價單形式推售，扣除最高15%折扣優惠，折實價335.49萬元起。據現場所見，不少準買家已到達V Walk門外排隊等候揀樓，場面熱鬧。市場消息稱，項目即日暫沽76伙，新地副董事總經理雷霆表示，相信是次銷情為近兩個月以來最好。項目另有32伙特色單位，同日以招標形式發售。

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截收1341 超額7.7

據悉，項目昨日截票，經核數後共接獲1,341個購樓意向登記，以價單開售154伙計算，超額認購約7.7倍。是次銷售分為A組及B組兩個時段發售，A組買家須購1伙至4伙，當中最少購1伙三房或1伙開放式單位；或須購入24伙；B組買家則可購1伙至4伙。

NOVO LAND」第2A期第三輪價單發售單位包括10伙開放式、26伙一房、72伙兩房及46伙三房，扣除最高15%折扣優惠，折實價335.49萬至914.68萬元，折實呎價12,34514,990元。入場單位為Arreso53E室，實用面積238方呎開放式戶，折實價335.49萬元，折實呎價14,096元。

陳永傑

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑。(何耀勤攝)

首推「置開心」樓價保障計劃

NOVO LAND」第2A期是次推售單位，首度加入「置開心」樓價保障計劃，上限為樓價5%。保障期至20245月，即項目的預計入伙日期，即發展商與買家分擔於樓花期內樓價下跌的風險。

陳永傑：中原出席率約八成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行今日出席率約八成，項目提供樓價保證，戶型切合剛需客需要，料今日一手銷情定必比上周理想。該行錄得一組大手客，打算斥資約1,400萬元購入項目三房及兩房各1伙，作家人自用。

陳永傑指，11月一手千帆並舉，「減辣」後發展商提供更多優惠促銷貨尾，令二手陷於捱打局面，昨日公布的CCL已連跌四周，於一手競爭下，相信二手樓價將持續受壓，未來數周CCL將繼續錄得跌幅。11月一手宗數暫錄200多宗，料今日過後將突破300宗，預計全月可達1,300宗至正常水平，但未至於熾熱程度。

NOVO LAND」第2A期位於屯門欣寶路8號，由3座住宅大樓組成，分別為Arreso3座、Arreso5座及Charlot1座，合共提供929伙。單位實用面積介乎2161,528方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設特色單位。

即睇屯門NOVO LAND第2A期最新資訊 (Hosue730)

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