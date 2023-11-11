屯門NOVO LAND開售｜今「雙11」賣186伙 暫沽76伙 新地雷霆：近2個月銷情最好新盤

本周末一手市場續有新盤展開新一輪銷售，新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」第2A期今日「雙11」進行第三輪銷售，涉及186伙，當中154伙以價單形式推售，扣除最高15%折扣優惠，折實價335.49萬元起。據現場所見，不少準買家已到達V Walk門外排隊等候揀樓，場面熱鬧。市場消息稱，項目即日暫沽76伙，新地副董事總經理雷霆表示，相信是次銷情為近兩個月以來最好。項目另有32伙特色單位，同日以招標形式發售。

截收 1341 票 超額 7.7 倍

據悉，項目昨日截票，經核數後共接獲1,341個購樓意向登記，以價單開售154伙計算，超額認購約7.7倍。是次銷售分為A組及B組兩個時段發售，A組買家須購1伙至4伙，當中最少購1伙三房或1伙開放式單位；或須購入2至4伙；B組買家則可購1伙至4伙。

「NOVO LAND」第2A期第三輪價單發售單位包括10伙開放式、26伙一房、72伙兩房及46伙三房，扣除最高15%折扣優惠，折實價335.49萬至914.68萬元，折實呎價12,345至14,990元。入場單位為Arreso第5座3樓E室，實用面積238方呎開放式戶，折實價335.49萬元，折實呎價14,096元。