山頂南區上半年買賣升1.6倍 中原：豪宅市場兩極化 一手走勢續好 二手料最少有10%調整｜二手市況

受惠於全面撤辣，以及多項吸納人才措施，2024年上半年山頂南區整體交投氣氛向好。中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，今年上半年山頂南區買賣及租賃均錄上升，其中一手成交更由2023年全年錄1宗，急升至16宗，在超級豪宅供應短缺、息口見頂等利好因素帶動下，料今年下半年豪宅走勢將繼續向好，甚至會是「超級豪宅年」。

二手上半年錄 43 宗 較去年同期多 20 宗 何兆棠指出，2024年上半年山頂南區共錄43宗二手豪宅買賣，較去年下半年錄23宗急升87%，當中分層單位佔34宗，洋房佔8宗，以及1宗屋地。成交金額方面，上半年總二手成交金額約42.05億元，較去年下半年的33.16億元，上升約26.8%，當中分層單位佔17.65億元、洋房佔15.4億元、屋地佔9億元。 一手上半年錄 16 宗 去年全年僅 1 宗 一手方面，何兆棠稱，今年為可謂「超級豪宅年」，上半年錄16宗一手成交，較去年全年僅錄1宗一手，大幅上升15倍，涉資28.87億元，亦較去年涉及金額0.9億元，增加逾31倍。當中主要原因是上半年有罕見低密度臨海豪宅One Stanley，以及超豪項目壽臣山15號推出市場，其收藏及自用價值吸引一眾超豪投資者入市。

今年上半年推售的赤柱豪宅新盤One Stanley，屬罕有低密度臨海超級豪宅盤。(資料圖片)

上半年共錄 18 宗逾億「大刁」 此外，今年上半年不乏逾億元「大刁」。何兆棠指，上半年一二手市場共錄得18宗逾億元大額成交，金額達49.57億元，佔總成交金額約七成。其中較為矚目的個案為香島道33號洋房，成交金額4.68億元，平均實用呎價逾10萬元；布力徑10號大宅，成交金額4.48億元，平均實用呎價達8.66萬元，以及壽臣山15號5號洋房，成交金額4.98億元，實用平均呎價7.44萬元，這些成交均反映項目具收藏價值，罕有放盤的特色超級豪宅，仍有一眾「知音客」，極具承接力。 總結山頂南區一手及二手市場合共錄得59宗成交，成交金額達到70.92億元，宗數較2023年下半年23宗上升1.6倍；而成交金額亦較去年下半年33.16億元，上升約1.1倍，可見今年上半年山頂南區成交量價量齊升。

買家怕樓價反彈 分層豪宅交投增 至於分層指標屋苑，成交表現亦較去年下半年好，6個屋苑成交量全數持平或錄上升，其中陽明山莊更增加至13宗。樓價方面，與去年下半年相比，6個屋苑中，僅麗景園的呎價錄升幅，其餘錄4.7%至23.7%跌幅。由於上半年有新盤推出市場，加上大部分分層指標屋苑成交以大單位為主，拉低整體平均實用呎價。不過，成交宗數反映買家普遍對樓市恢復信心，偷步入市，以免樓價反彈，錯失入市心頭好的機會。 專才大軍入境 租賃需求大增 租務市場方面，何兆棠稱，2024年上半年錄216宗租賃成交紀錄，較2023年下半年192宗，上升12.5%，總成交金額亦上升14.9%至2,548萬元。當中0至9.99 萬元租賃成交依然佔大多數，佔54.63%；10至19.99 萬元租賃成交佔37.04%；20萬元或以上的租賃成交佔8.33%。今年第二季20萬元以上的租賃成交，較第一季顯著上升，佔比由5.88%升至10.53%。 他指出，主要受惠於政府擴大「人才清單」，以及推出新資本投資者入境計劃，大批專才來港就業，對住屋的需求及要求增加，推動豪宅租賃。其中較為矚目的租賃個案為壽山村道雙號大宅，物業實用面積約11,088方呎，月租約85萬元，折合呎租約77元；最高呎租個案則為山頂道雙號屋，月租75萬元，實用面積4,489方呎，呎租達167元。

發展商低價促銷 新盤呎價反覆偏軟 至於新晉豪宅，貝沙灣、南灣及深灣9號的買賣成交表現，均較2023年下半年佳，分別錄156%至250%升幅；而一手新晉豪宅中，全新盤Blue Coast以「撈底價」推售，至今成功沽出566伙，涉近九成單位，共涉資逾107億元，成為今年樓市中銷售額最高的新盤。其他黃竹坑站上蓋物業，如晉環、揚海，於今年上半年度亦分別錄得100及85伙成交，惟新盤貨尾較多，令發展商均以低價推售新盤，導致呎價反覆偏軟。 新盤租賃方面，晉環及揚海自交樓後便租務活躍，至2024年初租盤已被大幅消耗，拖慢租務成交；但受惠於南港島線通車效應，以及區內大型商場正式啟用帶動，區內租務需求依然強勁，令租金受到支持，不跌反升，分別較去年下半年錄7.9%至13%升幅。同樣地，受惠於人才入境計劃，其餘3個新晉豪宅屋苑的租賃成交均錄升幅。