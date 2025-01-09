山頂南區去年一二手錄109宗買賣 量價齊升 中原何兆棠：今年一手豪宅價量升最少5% 超級豪宅續跑贏大市｜樓市走勢

2024年整體樓市反覆，但作為傳統豪宅區的山頂南區，受惠撤辣及多項利好因素帶動，去年一、二手交投均量價齊升。踏入2025年已逾一周，中原地產預料今年仍會是「超級豪宅年」，尤其是一手分層豪宅及洋房，料將量升價升，惟二手豪宅在一手的影響下，料成交將量升價降；至於租賃市場，繼續受惠於內地客強勁的租務需求，租金持續平穩向升。

二手成交量 按年升逾 12% 中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，根據該行山頂南分行統計數字，扣除內部轉讓及1,000萬元以下山頂南區核心物業後，2024年山頂南區共錄得83宗二手豪宅買賣成交，較2023年之74宗升約12.2%，其中分層單位佔61宗，洋房佔21宗，屋地成交1宗。總金額方面，去年山頂南區二手成交金額共涉資92.22億元，較2023年之80.39億元升14.7%，當中分層單位總成交金額為33.24億元，洋房49.98億元，屋地約9億元。

一手交投量創 7 年新高 至於山頂南區去年一手成交則錄26宗，創2017年32宗後，7年來新高，較2023年錄1宗，急增25倍，成交金額達59.34億元，較2023年的0.9億元多64.9倍。由於去年有罕見低密度臨海豪宅One Stanley，以及超豪項目壽臣山15號推出市場，吸引一眾超豪投資者入市，令一手豪宅交投量急增。總結山頂南區一手及二手市場合共錄得109宗成交，成交金額達到151.56億元，成交宗數較2023年75宗上升45.3%，總金額亦較2023年的81.29億元升86.4%。此外，2024年共錄得21宗逾億元二手成交，宗數較2023年多7宗或約50%，逾億元成交總金額錄約63.38億元，為近3年新高。而去年逾億元成交金額佔比亦較2023年的65%回升，錄得69%。 何兆棠表示，去年受惠於多項利好消息，包括減息周期開始、全面撤辣、多項吸納人才措施、優化投資移民計劃，以及一簽多行等，令樓市整體氣氛向好，發展商亦積極推盤，令山頂南區在2024年總成交量及金額均錄得上升。當中「優化投資移民計劃」容許投資住宅物業，該物業成交價需為5,000萬元或以上，其中上限1,000萬元的投資獲算入計劃投資總額內，令5,000萬元以上的豪宅尤其受惠。

109 宗成交中 逾七成涉 5 千萬或以上 事實上，自去年3月政府優化投資移民計劃起，政府已接獲逾800宗申請。據本區的統計，山頂南區錄109宗一、二手買賣成交中，約73%成交涉資5,000萬元或以上，而在全港5,000萬一手成交10大屋苑中，山頂南區One Stanley及陽明山莊亦榜上有名，可見超級豪宅仍有價有市，除了吸引本地超豪買家，亦有不少海外或內地潛在買家趁機尋寶，帶動豪宅交投。 新晉豪宅屋苑租買均受歡迎 新晉豪宅屋苑買賣亦錄得升幅，當中貝沙灣、南灣、深灣9號買賣成交宗數分別上升50%至56.25%，4個屋苑(貝沙灣、南灣、深灣9號及南區左岸)共錄106宗買賣，較2023年錄67宗上升58.21%。租賃方面，貝沙灣、南灣、深灣 9 號及南區左岸租務宗數均錄升幅，當中南區左岸由5宗上升至13宗，錄160%升幅，晉環及揚海則分別錄183及126宗租賃成交，分別較2023年錄46.96%及38.83%跌幅，主因是屋苑於2023年新入伙，當時有大批租盤，現時租盤已被大量消耗，租賃成交自然隨之減少。

另外，去年山頂南區租賃市場錄519宗成交，較2023年上升7.2%，總成交金額有0.59975億元，按年增8.9%，而0至9.99萬元租賃成交依然佔大多數，佔56.26%；10至19.99萬元租賃成交佔36.03%；20萬元或以上的租賃成交佔7.71%，主要受惠於政府擴大「人才清單」，以及推出新資本投資者入境計劃，大批專才來港就業，對住屋的需求及要求增加，推動豪宅租賃。事實上，2024年月租10至19.99萬元的租賃成交錄約187宗，較2023年約157宗，上升19.1%，其中較為矚目的租賃個案為種植道11號洋房項目，月租約99.4萬元，呎價達156元水平。

一手分層豪宅及洋房 料量價升最少 5 % 何兆棠指，踏入新一年，減息周期已明確展開，配合多項救市政策，市場氣氛造好增加買家信心，加上今年仍有優質、罕有超豪項目，如山頂種植道、盧吉道項目推出，分層方面亦有新一期港島南岸物業登場，料市場目光仍集中於一手市場；又因受惠於「優化投資移民計劃」，相信海外或內地潛在買家將會加快入市決定，預料2025年仍會是「超級豪宅年」，一手分層豪宅及洋房成交量及價格會有5至10%升幅，量升價升。 睇淡二手豪宅後市 二手市場方面，何兆棠表示睇淡二手豪宅後市表現，樓市雖向好，以及大部分豪宅業主賣樓意願上升，均有助二手豪宅買賣，成交量或會輕微上升，惟成交價則會受二手豪宅狀況及新一代豪宅買家取向改變影響。相較於傳統、樓齡較高的老牌豪宅，不少買家傾向選擇全新、設施配套更齊全的全新超豪，以減少維修開支及享受更優質設施。再加上新一代家庭人口減少，年輕一輩的豪宅買家傾向購買分層豪宅，二手洋房吸引力減少。他預料，山頂南區二手洋房樓價會有10%波幅，二手分層樓價亦會錄5至8%波幅，而新晉屋苑貝沙灣、南灣、深灣 9 號及南區左岸則維持平穩。

內地客傾向先租後買 租賃需求仍勁 租賃市場方面，雖然海外租客流失，但受惠於專才引入政策，內地租客顯著上升，加上內地資金傾向採用「先租後買」形式入市，料租賃需求持續增加。同時間，區內有全幢出租物業翻新重售，令租盤供應減少而需求漸增，料2025年山頂南區的租賃成交及租金將平穩向升，整體租金波幅5至10%，10萬元以內租賃成交保持平穩，10至19.99萬元的租賃成交佔比料會增加。